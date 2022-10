Euroblech 2022 zeigt den Weg in eine smarte Zukunft der Blechbearbeitung

Nach vier Jahren Corona-bedingter Zwangspause präsentieren die Aussteller der Blechbearbeitungsmesse Euroblech wieder ihre jüngsten Innovationen. Neben den Exponaten bieten Fachvorträge auf der Presentation Area weitere Informationen. Und die Euroblech-App hilft bei der Messevorbereitung.

Die weltgrößte Fachmesse für die blechbearbeitende Industrie ist zurück: Vom 25. bis 28. Oktober 2022 öffnet die 26. Euroblech auf dem Messegelände Hannover wieder ihre Tore. Insgesamt 1.300 Aussteller aus 39 Ländern stehen in den Startlöchern, um ihre jüngsten Innovationen und Fertigungslösungen zu präsentieren. Mit ihren Exponaten belegen sie eine Nettoausstellungsfläche von 88.000 m2. Unter dem Motto „Your gateway to a smarter future“ konzentriert sich die Branchenschau insbesondere auf die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung der Fertigungskette, um mehr Leistung und Effizienz zu ermöglichen.

Nach einer Covid-bedingten Zwangspause freut sich die Blechbearbeitungsbranche, sich endlich wieder persönlich und im großen, internationalen Rahmen treffen zu können. „Maschinen und Anlagen in Aktion erleben, Geschäftskontakte fördern und einen Blick auf die Zukunft der Blechbearbeitung werfen – das alles live und hautnah. Genau darum geht es bei der Euroblech“, sagt Messedirektorin Evelyn Warwick im Namen des Veranstalters Mack-Brooks Exhibitions.

NEU: Euroblech 2022 Presentation Area

Ergänzend zu vielen innovativen Exponaten und Live-Vorführungen an den Messeständen können sich Besucher auf die neue Euroblech 2022 Presentation Area freuen. Der frisch lancierte Vortragsbereich in Halle 26 (Stand L60) bietet an allen vier Messetagen ein spannendes Programm mit rund 20 Fachvorträgen zu aktuellen Themen und Projekten. Besucher erwarten hier interessante Diskussionen und hochwertige Networkingmöglichkeiten. Die Teilnahme ist für registrierte Besucher und Aussteller kostenlos.

Sowohl das Euroblech-Ausstellerverzeichnis als auch die Online-Messevorschau mit detaillierten Informationen zu vielen Ausstellern und Produkten werden regelmäßig aktualisiert und sind unter www.Euroblech.com verfügbar. Mit der Ausstellerliste können Nutzer ihren Messebesuch effektiv vorbereiten. Die Online-Messevorschau gibt einen ersten Überblick über die Vielfalt an Technologien und Systemen, die auf der Messe zu sehen sind.

Die neue Euroblech App für Android und iPhone kann über den jeweiligen App Store kostenlos heruntergeladen werden. Sie bietet einen interaktiven Geländeplan, Funktionen zur Ausstellersuche und zur Messeplanung sowie weitere nützliche Funktionen.

