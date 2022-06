Fachmesse hat Nachhaltigkeit im Fokus

Auch für den Re-Start der Surface Technology Germany laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Branche der Oberflächentechnik trifft sich vom 21. bis 23. Juni 2022 erstmals wieder live in Stuttgart.

» Karin Faulstroh, freie Journalistin in Butzbach

Als Querschnittstechnologie ist die Oberflächentechnik in allen Branchen zu Hause. Entsprechend breit ist das Spektrum der Industriebereiche, aus denen die Besucher der Surface Technology Germany kommen. „Wir bieten der Oberflächentechnikbranche eine Plattform, auf der das gesamte Branchenspektrum kompakt und übersichtlich dargestellt wird,“ sagt Hendrik Engelking, der seit dem 1.12.2021 als Global Director bei der Deutschen Messe AG die Surface Technology verantwortet. Im Mittelpunkt der diesjährigen Fachmesse stehen klima- und umweltschonende Verfahren, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Zu den Ausstellungsthemen gehören Galvanotechnik, Strahltechnik, Nano- und Mikrotechnologie, Thermisches Spritzen, Industrielle Plasma- und Laseroberflächentechnik, Beschichtungsmaterialien, Oberflächenbehandlung, Umweltschutz und Versorgungstechnik, Dienstleistungen, Vorbehandlung, Reinigung sowie Mess-, Prüf- und Analysetechnik.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Pflichtveranstaltung auf der Surface Technology Germany ist das zweisprachige Fachforum. Hier stehen der aktuelle Forschungsstand und künftige Entwicklungen in Sachen Oberflächenbehandlung im Fokus.

Empfehlenswert ist außerdem ein Besuch beim Gemeinschaftsstand des Zentralverbands Oberflächentechnik e.V. (ZVO) , an dem Besucher einen Einblick in die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Prozesskette Galvano- und Oberflächentechnik erhalten. Im Schaufenster der Branche Lohnbeschichtung wird die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Oberflächentechnik abgebildet, während sich auf der Sonderfläche „Prozesskette Oberflächentechnik“ Anwender aus allen Produktionsbereichen der Industrie bei den Branchenexperten informieren.

Last but not least feiert in diesem Jahr die „Jobwall“ ihre Premiere auf der Surface Technology Germany. Sie wird präsentiert vom Messeveranstalter Deutsche Messe und dem Jobportal fachjobs24.de, eine Marke der Konradin-Mediengruppe. Das Angebot richtet sich an Aussteller und Nichtaussteller mit Firmensitz in Deutschland. Diese können vor Ort an der „Jobwall“ nach qualifiziertem Fachpersonal suchen. Im Gegenzug können sich Stellenbewerber auf der Messe bei den Unternehmen vor Ort informieren.

Kontakt:

Deutsche Messe

Messegelände

30521 Hannover

Tel.: +49 511 89–0

Fax: +49 511 89–32626

info@messe.de

www.messe.de

Surface Technology Germany im Überblick Fachmesse für Oberflächentechnik

Zielgruppe: Anwender entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette

Termin: 21. bis 23.6.2022

Ort: Messe Stuttgart, Halle 1

Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr – Tickets nur online erhältlich

Parallelmessen – 1 Ticket für alle: Castforge, Lasys, Automotive Testing Expo und Autonomous Vehicle Technology Expo

Weitere Informationen: www.surface-technology-germany.de

Hier finden Sie mehr über: