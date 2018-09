Flexibel kombinieren

Anzeige

Individuelle Prozessabläufe in der Produktion erfordern eine maßgeschneiderte Ausstattung der Reinigungssysteme. Daher hat BvL Oberflächentechnik (Halle 8, Stand C33) ein modulares Anlagenkonzept entwickelt. Das Kernstück bildet die Hochdruckeinheit GeyserVM, deren Wasserstrahl zum Reinigen, Entgraten und Entlacken eingesetzt wird. Mit einem regelbaren Druck von bis zu 3000 bar und einem Volumenstrom von bis zu 48 l/min sollen Späne, stark anhaftende Verunreinigungen und Grate entfernt werden. So wird beispielsweise für Bohrungen und Kanäle ein Lanzensystem installiert, bei dem eine Düse um 360° um die Längsachse des Lanzensystems rotiert. Sollen bestimmte definierte Stellen an einem Bauteil gezielt entgratet werden, bietet sich ein robotergesteuertes Düsensystem an. Die Hochdruckeinheit kann flexibel mit einer oder mehreren BvL-Reinigungsanlagen kombiniert werden.

1. September 2018

Hier finden Sie mehr über: