Flexibilität im Fokus

Formenbau Der Multifunktionsfräser Tor 6 Mill eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen-, Werkzeug- undsowie zum Bearbeiten von Turbinenschaufeln. Hersteller Iscar verspricht Anwendern wirtschaftliche Prozesse und eine hohe Flexibilität.

Die Neuentwicklung spielt ihre Stärken insbesondere beim Taschen-, Plan- und Konturfräsen, Abzeilen sowie im Dreh- und Eckfräsen aus. Normale und tiefe Kavitäten entstehen damit in hoher Oberflächenqualität.

Iscar bietet das Werkzeug in den Varianten TR6 ER als Schaftfräser mit Durchmessern von 16 bis 32 mm, TR6 ER-M als Schaftfräser mit spezieller Flexfit-Schnittstelle und Durchmessern von 20 bis 32 mm, sowie TR6 FR als Planfräser mit den Durchmessern 40, 42, 50, 52, 63, 66 und 80 mm an. Die Nutzer haben die Wahl zwischen doppel- und einseitigen Wendeplatten mit drei bis sechs Schneidkanten und Eckenradien von 0,5 bis 3 mm. Zusätzlich zu den Platten mit gängigen Eckenradien zum Abzeilen sind weitere zum 90-Grad-Eckfräsen, zum Planfräsen und Anfasen mit 45 Grad sowie zum Hochvorschubfräsen erhältlich. Für alle Typen von Wendeschneidplatten genügt ein Grundhalter. Die Platten sind radial eingebettet und ermöglichen so einen ruhigen Lauf und stabile Bearbeitungen. Die Schneidplatten eignen sich fürs Schruppen und Schlichten und erlauben Zustellungen bis 4 mm sowie Vorschübe bis 1,2 mm/min. Ein leicht positiver Spanwinkel sorgt für einen weichen Schnitt. Der Grundkörper ist beschichtet und poliert, wodurch die Späne ungehindert abfließen.

15. August 2018