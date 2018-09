Fokus auf den Mittelstand

Anzeige

Bei Walter stehen neben Produktinnovationen zum Fräsen, Bohren, Drehen und Gewinden auch praxisnahe digitale Fertigungslösungen für die Anforderungen des Mittelstands im Fokus.

Mit individueller Prozessoptimierung und Digitalisierungslösungen, die sich per Plug&Play installieren lassen, adressiert Walter (Halle 1, Stand H30) die Herausforderungen mittelständischer Zerspanungsunternehmen. Das Fertigungsassistenzsystem Comara appCom beispielsweise ist in weniger als einer Stunde konfiguriert und analysiert und visualisiert die Maschinendaten in Echtzeit. Mit Hilfe von Applikationen, die individuell programmiert werden können, lassen sich Fertigungsdaten visualisieren, Prozesse analysieren und Optimierungen durchführen. Das Softwaretool Comara iCut misst die Spindelleistung bis zu 500-mal in der Sekunde und passt den Vorschub automatisch und in Echtzeit an die aktuellen Schnittbedingungen an.

Die neuen Wendeschneidplatten-Gewindefräser sowie eine Gewindefräsplatte mit D61-Geometrie erweitern die Flexibilität für unterschiedliche Gewindesteigungen und -längen. Die einreihigen Gewindefräser T2713 sorgen für einen guten Spantransport und verhindern ein Abdrängen des Werkzeugs durch Späne. Das führt zu zylindrischen Gewinden, selbst bei großen Auskragungen. Die mehrreihigen Varianten T2711 und T2712 sind auf paralleles Bearbeiten mehrerer Gewindeschnitte ausgelegt.

Ebenfalls gezeigt werden auf dem Messestand des Unternehmens die neuen Dreh-Wendeschneidplatten WEP 10 aus feinkörnigem Cermet-Substrat auf Titancarbonitrid-Basis. Laut Hersteller verhindern sie Maßschwankungen fast vollständig. Dank der Kantenpräparation lassen sich spiegelnde Oberflächen erzielen.

