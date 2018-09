Fokus auf Oberflächen

Anzeige

Mit der Hochpräzisionsmaschine 202 TG von Schaublin (Halle 4, Stand B76) kann der Bauteilhersteller in einer Aufspannung schleifen, drehen sowie weitere Zerspanaufgaben lösen. Das eröffnet nicht nur ein breites Anwendungsspektrum für die Serienfertigung, sondern ist auch Grundlage für noch mehr wiederholbare Präzision. Mit der 302 hat Schaublin zudem ein Universaltalent im Programm, mit dem Drehen, Schleifen, Bohren, Fräsen und andere Applikationen realisiert werden können. Dazu ist sie mit zwölf Werkzeugplätzen im Sauter-Revolverkopf sowie optionalen Schleif- und Fräsapparaten ausgerüstet. Die Anlage ist zur Komplettbearbeitung von hochpräzisen Bauteilen sowohl in kleinen als auch in großen Produktionsserien geeignet.

