Frankfurt als Hotspot für Hightech-Textilien

Technische Textilien für alle Anwendungen und ein breites Spektrum textiler Technologien: Die internationale Leitmesse Techtextil versammelt vom 14. bis 17. Mai 2019 rund 1500 internationale Aussteller. Parallel zeigt die Texprocess die Verarbeitung textiler und flexibler Materialien.

„Alle zwei Jahre ist die Techtextil der Spiegel für die Anwendungsvielfalt textiler Materialien. Ob aus der Architektur, Automobilindustrie, Medizin, Modebranche oder aus dem Personenschutz – auf der Suche nach leichten, langlebigen und nachhaltigen Materialien kommen auf der Techtextil führende internationale Experten aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen“, so Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Die rund 1500 Anbieter auf der Techtextil repräsentieren das gesamte Spektrum technischer Textilien und Vliesstoffe. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnen Anbieter von Technologie sowie Fasern und Garnen. Stark vertreten sind zudem Anbieter von Geweben, beschichteter Textilien sowie funktionaler Bekleidungstextilien. Sämtliche Anwendungsbereiche textiler Materialien werden angesprochen. Besonders Vertreter aus Industrie, Architektur und Bau, aus der Mode- und Bekleidungsindustrie, aus Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrt, Medizin, Sport und Gefahrenschutz finden ein noch umfangreicheres Angebot als bislang.

Textile Lösungen für das Leben in der Stadt der Zukunft

Mit dem Special Event „Urban Living – City of the Future“ widmet die Techtextil in Zusammenarbeit mit „Creative Holland“, den Niederländischen Kreativwirtschaften, ein eigenes Themenareal dem Leben in der Stadt der Zukunft. Bis 2050 sollen fast 70 Prozent aller Menschen in Metropolen und Megacities leben, so die Vereinten Nationen[1]. Das stellt neue Anforderungen an das Wohnen, an Mobilitätskonzepte sowie an die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Gesundheitsangeboten. Auch funktionale Bekleidung, etwa mit smarten Funktionen, könnte dann eine noch bedeutendere Rolle im Alltag der Menschen spielen. Das Areal der Techtextil und Texprocess stellt textile Anwendungsbeispiele vor. Ein begleitendes Rahmenprogramm bietet zusätzlich Branchen-Insights.

Neu: Techtextil Forum bietet offene Plattform für Austausch

Mit dem Techtextil Forum bietet die Fachmesse an allen vier Messetagen ein neues Format aus Vorträgen, Diskussionen und interaktiven Angeboten. Das Forum findet direkt in der Messehalle 4.1 statt, ist für alle Teilnehmer der Techtextil kostenfrei zugänglich und löst das Techtextil Symposium ab. Fachbesucher erwarten Beiträge zu den Themenblöcken Nachhaltigkeit, Digitale Transformation, Smart Textiles, Urban Textiles, Composites, Technische Textilien in der Medizintechnik. Zudem gestalten der Global Fiber Congress Dornbirn (GFC) sowie das Kompetenzzentrum Textil beim Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. jeweils einen Themenblock.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Eines der zentralen Themen der kommenden Techtextil und der Texprocess ist Nachhaltigkeit. Erstmals machen beide Messen die Nachhaltigkeitsbemühungen ihrer Aussteller sichtbar. Der Techtextil Innovation Award prämiert nachhaltige textile Innovationen. Zudem bietet das Texprocess Forum mit einem Ableger der Fashionsustain, der Konferenz der Messe Frankfurt rund um nachhaltige Textilinnovationen, einen Themenblock ausschließlich rund um Nachhaltigkeit in der Textil- und Modebranche.

Parallel zur Techtextil bietet die Texprocess als Leitmesse für die Verarbeitung technischer Textilien und Vliesstoffe (14. bis 17. Mai 2019) mit über 310 Ausstellern Einblicke in alle Schritte der Textilverarbeitung, einschließlich der Textilveredelung und dem Digitaldruck.

9. April 2019