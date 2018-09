Friedliches Wettrüsten

Anzeige

Auf weniger als 60 s will Röhm (Halle 1, Stand J10) die Rüstzeiten von Backenfuttern reduzieren. Erstmalig wird es eine Rüstzeit-Challenge auf dem Messestand geben. Bei diesem Wettbewerb können sich die Messebesucher beim Backenwechsel eines Kraftspannfutters beweisen. Die Champions können sich über Preise wie Akku-Bohrschrauber von Bosch oder Armbanduhren von Tag Heuer sowie weitere Preise freuen. Die Rüstzeit-Challenge wird am neuen Kraftspannfutter Duro-A RC durchgeführt. Es soll durch einen schnellen Backenwechsel in 50 s, geringere Bauhöhe, Gewichtseinsparungen sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Zudem zeigt man das Lubritool Schmierwerkzeug, welches eine automatisierte Schmierung von Werkzeugspannsystemen binnen 5 s ermöglicht: Es wurde optimiert und noch kompakter konstruiert, um mehr Arbeitsraum in der Maschine zu ermöglichen.

13. September 2018