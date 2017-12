Für anspruchsvolle Umformtechnik

Anzeige

Umformtechnik Die Standzeit bei der Serienfertigung von Teilen für Doppelkupplungsgetriebe hat Balinit Formera bei Ernstschon nach ersten Einsätzen um den Faktor vier bis fünf erhöht.

Rund 25 000 Gehäuse aus S 380 MC eines Doppelkupplungsgetriebes stellt Ernst Umformtechnik pro Monat her. Dies geht prozesssicher nur mit Einsatz von Beschichtungen und Schmierstoffen. Bei der Werkzeugentwicklung kam eine TiCN-Standardbeschichtung zum Einsatz. Für die Produktion aber setzt das Unternehmen auf die Hochleistungsschicht Balinit Formera von Oerlikon Balzers. Die CrAlN-basierte Schicht wrude speziell für hochfeste Stähle und anspruchsvolle Anwendungen in der Metallumformung entwickelt, bietet bei hoher Schichthaftung und Mikrohärte besten abrasiven Verschleißschutz und widersteht auch modernen, hochfesten Stählen. Gegenüber CVD-Schichten punktet sie mit einer mikrometerdünnen Dicke und ermöglicht so höchste Maßhaltigkeit. Bei Ernst übertraf Balinit Formera übertraf die Standzeit im Vergleich mit der TiCN-Schicht um das Vier- bis Fünffache. „Potenzial für mehr ist klar vorhanden. Die Schicht ist ein aussichtsreicher Kandidat für ähnliche anspruchsvolle Anwendungen“, sagt Achim Boos, Leiter des Werkzeugbaus. Dazu könnte es bald Gelegenheit geben: Ernst will bis 2019 die Produktion erweitern.

1. Dezember 2017