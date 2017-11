Für höhere Druckluftqualität

Anzeige

Aufgrund der kürzeren Messintervalle kann das Metpoint OCV Compact von Beko Veränderungen im Druckluftprozess schneller erfassen und Peaks bei den Messungen besser erkennen. Alle 0,4 s werden Messungen durchgeführt. Nach 20 Messungen errechnet das Gerät einen Mittelwert und zeigt ihn auf dem Display an. So werden die Messwerte nicht durch Ausreißer – verursacht beispielsweise durch leichte Unregelmäßigkeiten in der Druckluft – verzerrt. Für eine hohe Zuverlässigkeit der Messungen unabhängig von den Betriebsbedingungen sorgt – wie auch beim Metpoint OCV – die Erzeugung des Referenzgases mittels Katalysator. Im Gegensatz zu anderen Marktlösungen, bei denen Referenzgas durch Aktivkohle erzeugt wird, ist durch den Katalysator sichergestellt, dass es sich bei dem Referenzgas um absolut ölfreie Nullluft handelt. Bei ungünstiger Auslegung des Aktivkohleadsorbers oder dessen längerem Einsatz können Öl-Restgehalte in der Druckluft verbleiben.

30. November 2017