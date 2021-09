AWK‘21: Geführte Themenrundgänge zeigen, woran die Forscher arbeiten

Auch 2021 können sich die Teilnehmer des AWK wieder direkt in den Versuchsfeldern mit Experten austauschen und sich dabei über aktuelle Entwicklungen rund um das Internet der Produktion informieren. Wer nicht vor Ort ist, kann die Prüfstände erstmals virtuell besuchen.

Digitalisierung, Individualisierung, Elektrifizierung und Klimaschutz? Oder doch lieber Industrie 4.0, Blockchain, künstliche Intelligenz und 5G? All diese Themen können die Besucher des 30. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquiums auf Rundgängen durch die Prüfstände und Einrichtungen der gastgebenden Forschungseinrichtungen erleben.

Thementouren an verschiedenen Locations

Wie bei den vergangenen AWKs werden die Besucher mit Shuttle-Bussen vom Aachener Eurogress, dort finden das Vortragsprogramm und die Industrieausstellung statt, zu den verschiedenen Locations auf dem Campus Melaten gefahren. Anders als in der Vergangenheit, als sich die Besucher frei auf dem Gelände bewegen konnten, wird es 2021 aufgrund der Corona-bedingten Hygienevorschriften gelenkte Rundgänge zu folgenden Themen geben:

Digitale Prozesskettenanalyse und -optimierung von E-Getrieben,

Manufacturing for Sustainable Mobility,

Data-driven Automation,

Production Analytics in Machine Tools,

Innovative Getriebeuntersuchung – Tragfähigkeit, Effizienz und NVH,

Smart Automation Lab,

Digitalisierte Produktionstechnologie für eine nachhaltige Mobilität,

Nachhaltige Umsetzung technologischer Innovationen in Wachstumsbranchen,

Industrie-4.0-Innovationen sowie

End-to-End Industrie 4.0.

Bei allen Rundgängen wird auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Experten aus verschiedenen Bereichen gezeigt und erläutert.

Dialog mit Experten

Das Hygienekonzept sieht vor, dass jede Tour mit einem Vortrag beginnt, der die Inhalte erläutert und beschreibt, welche Prüfstände und Versuche dort zu erwarten sind. Geplant ist, dass die Besucher sich – wie bei den Vorveranstaltungen – mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern unterhalten können, sofern die Pandemiesituation das erlaubt.

Konzentrierte Pitches liefern Überblick über Potenziale und Herausforderungen

„Mit unseren Thementouren erhalten die Besucher einen sortierten, kompakten und ausgewogenen Überblick zu den Aspekten, die Sie wirklich interessieren“, sagt Markus Meurer, Gruppenleiter Modellierung und Bewertung von Zerspanprozessen in der Abteilung Zerspantechnologie am WZL und Projektleiter des AWK‘21. „Während den Rundgängen liefern konzentrierte Pitches an ausgewählten Prüfständen des WZL, des Fraunhofer IPT und bei Partnern einen perfekten Einstieg, um Herausforderungen und Potenziale des Internet of Production sowie dessen Anwendung auf eigene Geschäftsprozesse zu diskutieren.“

Digitale Präsentation der Versuchfelder für virtuelle Besucher

Eine weitere Premiere ist die digitale Präsentation der einzelnen Prüfstände. „Wir bauen dazu eine 3D-Umgebung auf, die es den Digitalbesuchern ermöglicht, virtuell durch unsere Hallen zu gehen, sich die einzelnen Stationen anzuschauen und die jeweiligen Informationen mitzunehmen“, erläutert Meurer. Aber auch die Besucher der Präsenzveranstaltung können davon profitieren, etwa indem sie sich einzelne Versuchsfelder auf ihrem Tablet oder Smartphone anschauen und dadurch mehr Zeit für andere Programmpunkte oder fürs Netzwerken haben.

Stationen der Thementouren Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) Manfred-Weck-Haus Neue Werkzeugmaschinenhalle

(nach Brand neu aufgebaut, zum AWK in Betrieb) Aditec Cluster Produktionstechnologie

