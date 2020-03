Anzeige

Weiler und Kunzmann präsentieren sich traditionell auf ihrem Gemeinschaftsstand und zeigen einen Ausschnitt aus dem Maschinenangebot für die Einzelteil- und Kleinserienfertigung und die Berufsausbildung.

Zu sehen sind sechs Drehmaschinen von Weiler sowie zwei Universalfräsmaschinen und ein Bearbeitungszentrum von Kunzmann (Halle 5, Stand E07/F07 ). Weiler zeigt die die E40 SL2 mit Scheibenrevolver. An der zyklengesteuerten E70HD, erhältlich in Spitzenweiten zwischen 1 und 6 m sowie drei Spindelbohrungsgrößen, zeigt man das Condition Monitoring WCM: Mit der Funktion können mehrere Drehmaschinen unabhängig von Typ und Fabrikat und an unterschiedlichen Standorten zentral überwacht werden. In Echtzeit werden bis zu 27 verschiedene Prozess-, Maschinen- und Fertigungssignale ermittelt, dokumentiert und analysiert. Ebenfalls ausgestellt werden die konventionell arbeitenden Modelle Condor VCPlus mit Weiler WTS Touchscreen-Steuerung, DA 260 AC X 1000 sowie Praktikant VCD. Die servokonventionelle Drehmaschine C30 C3 rundet die Maschinenschau ab. Auf der Sonderschau Jugend (Halle 17, Stand A89) präsentiert man außerdem die zyklengesteuerte E30 und die konventionelle Praktikant VCPlus, zwei speziell auf die Ausbildung ausgerichtete Drehmaschinen.

Mit drei Fräsmaschinen ist Kunzmann auf dem Stand vertreten. Neben der konventionellen WF 410 M sind das Hybridmodell WF 610 MC – nun mit Siemens-840Dsl-Steuerungstechnik – und das Topmodell BA 1500 zu sehen: Die neue Generation der Vertikal-Bearbeitungszentren ist wahlweise auch mit 18.000 min-1 und einer HSK-63-Aufnahme erhältlich.