Zero Clamp (Halle 3, Stand A70) bietet neben seiner Automation für Werkzeugmaschinen auch ein neues passendes Spannmittel für das Rohteilhandling an. Der pneumatische Zentrischspanner 160 spannt stufenlos bis zu 45 kN mit 9 bar Druckluft, die Versorgung erfolgt über die Unterseite. Der Zentrischspanner wird über die 4-Kanal-Spanntöpfe des Zero-Clamp-Nullpunktspannsystems angesteuert. Alternativ dazu kann dies auch über seitliche Luftanschlüsse erfolgen. Das einzigartige an dem Zentrischspanner ist die geringe Vorspannung des Systems, um einen Bauteilverlust beispielsweise auf Wechseltischen zu vermeiden.

Darüber hinaus lässt sich der Backenhub von 8,5 mm stufenlos um +5 mm je Seite variabel einstellen. Die wechselbaren Grip-Aufsatzbacken ermöglichen Spannweiten von 10 bis 130 mm und gewährleisten ein weites Einsatzspektrum des Zentrischspanners.

5. September 2018