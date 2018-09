Größere Maschinen, flexibleres Handling

Anzeige

Das C 650 ergänzt Hermles Performance-Line nach oben. Das HS flex bietet mit einer Ausbaustufe zum Multipalettensystem und kombiniert mit dem Automation-Control-System mehr Produktivität und Flexibilität.

Die C 650 von Hermle (Halle 7, Stand C51) wird in bewährter modifizierter Gantryausführung ausgelegt und hat ein Maschinenbett in Mineralgussausführung. Der integrierte starre Aufspanntisch kann in der 3-Achsen Ausführung Werkstücke bis 3000 kg (1050 mm × 900 mm × 600 mm) aufnehmen. Auf dem Schwenkrundtisch der 5-Achsen-Ausführung können Werkstücke bis 1500 kg (Durchmesser 900 mm × 600 mm) bearbeitet werden. Die Verfahrwege betragen 1050 mm × 900 mm × 600 mm. Die C 650 hat ein integriertes Werkzeugmagazin für 42 Werkzeuge. Optional können zwei Zusatzmagazine mit 50 oder 88 zusätzlichen Werkzeugplätzen adaptiert werden. Als Steuerung kommt eine Heidenhain TNC 640 zum Einsatz, das Bedienpult hat einen 19-Zoll-Farbtouchbildschirm.

Mit neuen Features speziell im Palettenhandling wartet das Handlingsystem HS flex auf. So können nun dank Greiferwechsel auch unterschiedliche Palettensysteme wie Erowa MTS und ITS 148 integriert werden. Paletten bis zu 450 kg sind möglich, bei 500 mm × 400 mm. Dank neuer Softwarefunktionalität in HACS ist es nun auch möglich, Paletten im Einzelfall zu überbauen und damit ein noch breiteres Werkstückspektrum im System zu bevorraten. Die Auslegung der Speichermodule ist in zahlreichen Varianten und Kombinationen möglich.



