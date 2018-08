Hartmetall-Tool erlaubt hohe Schnittdaten

Anzeige

Um die Feinbearbeitung von Bohrungen in der Serienfertigung zu ermöglichen, bietet Hahn+Kolb neue HPC-Reibahlen für Stahl-, Guss-, Edelstahl- und gehärtete Werkstoffe bis 63 HRC an. Im Vergleich zu herkömmlichen VHM-Reibahlen profitieren Anwender von höheren Schnittgeschwindigkeiten sowie einem bis zu dreifach höheren Vorschub. In Kombination mit einer stabilen Werkzeugspannung und einer guten Werkstückspannung arbeiten die Atorn-HPC-Reibahlen präzise und prozesssicher bei sehr hohen Schnittparametern. Die Kombination aus Geometrie, VHM-Schneidstoff und TiAlN-Beschichtung sorgt für hohe Standzeiten und eine hohe Maßhaltigkeit – auch nach intensivem Einsatz. Alle Ausführungen sind sowohl spiralisiert für Durchgangslöcher sowie gerade genutet für Sacklöcher erhältlich.

8. August 2018

Hier finden Sie mehr über: