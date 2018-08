Höchste Wirtschaftlichkeit in der Kleinserie

Anzeige

Sukzessive erweitert Mapal das Programm seiner dreischneidigen Tritan-Drill-Bohrer. Die neue Universalvariante aus HSS wurde für höchste Wirtschaftlichkeit beim Einsatz in Kleinserien entwickelt. Der Tritan-Drill-HSS ist aufgrund seiner Hauptschneidenform besonders robust – auch bei schwierigen Bohrsituationen. Die stabilen Schneidecken führen zu weniger Belastungen der Schneide. Damit sind höhere Leistungen bei gleichzeitig ruhiger Bearbeitung möglich. Die Beschichtung des Tritan-Drill-HSS ist optimiert für die universelle Bearbeitung. So werden in verschiedenen Materialien hohe Standzeiten erreicht. Gegenüber zweischneidigen Bohrern aus HSS können laut Mapal mit dem Tritan-Drill-HSS bis zu 50 % höhere Vorschübe realisiert werden bei bis zu vierfachem Standweg. Durch die spezielle Spitzengeometrie muss nicht pilotiert und angekörnt werden. Der Bohrer ist im Durchmesserbereich von 8 bis 40 mm mit einer Länge von 5xD verfügbar.

17. August 2018