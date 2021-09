Drehen: Individuell konzipierte Automatisierung optimiert Prozesse

Von der integrierten Standardlösung über einen speziell konzipierten Portallader oder Palettenförderer bis hin zum autonomen Fertigungszentrum – bei Citizen erhalten Teilefertiger ihre Drehmaschine in genau jener Konfiguration, die zu ihrem Bedarf passt.

Fast alle Drehmaschinen, die das Werk der Citizen Machinery Europe GmbH verlassen, sind Sonderanfertigungen. Versehen mit Zusatzoptionen oder Automationslösungen helfen sie den Anwendern, ihre Prozesse zu optimieren, sei es in Sachen Effizienz oder Qualität – oder einfach bei beidem zusammen. Mit eigenen, in Esslingen konstruierten Lösungen, ebnet der Maschinenbauer den Weg zur autonomen Fertigungslinie.

Be- und Entladesysteme sind in der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken. Aber gerade in Branchen, in denen die Produktpalette fernab vom Standard rangiert, müssen oftmals individuelle Lösungen her, die passgenau für die Anwendung abgestimmt sind. „In jedem Fall durchleuchten wir zusammen mit dem Kunden die Produktionsprozesse und denken von Anfang an in verschiedene Richtungen“, sagt Sascha Gersmann. „Neben Flexibilität und Effektivität bei größtmöglicher Effizienz steht selbstverständlich die Qualität der Bearbeitung im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wir wollen die einzelnen Arbeitsschritte so einfach und automatisiert wie möglich gestalten“, ergänzt der Leiter Marketing und Großkundenbetreuer bei Citizen. Das minimiere Fehler und maximiere den Erfolg.

Vom Standard bis zur Vollausstattung

Je nach Modell aus dem Cincom-Langdreher- oder dem Miyano-Kurzdreher-Portfolio sind einige Vorrichtungen bereits standardmäßig integriert: Vom Teilefänger, Werkstückförderer oder -greifer bis hin zu Aufnahmetischen für lange Teile. „Doch manchmal muss es der Portallader, Palettenförderer oder das speziell angepasste Stangenlademagazin sein – je nachdem, welchen Automatisierungsgrad der Kunde benötigt“, weiß Gersmann. Der Bedarf sei je nach Branche und Losgröße sehr unterschiedlich. Da zahle es sich aus, dass die Drehmaschinen Stangendurchmesser von 1 bis (optional) 80 mm abdecken und schon ab Werk flexibel sind.

Kurze Wege zur Industrie 4.0

Citizen konstruiert und fertigt vieles Inhouse, wodurch jede Maschine so individuell wie nötig gestaltet ist. Sind aufwändigere Projekte, etwa Turnkey-Anlagen mit sämtlicher Peripherie gefragt, sind die passenden Anbieter im Partnerpool. Und dank smarter Industrie 4.0-Optionen ist auch der Weg zum autonomen Fertigen nur wenige Klicks entfernt. (mw)

