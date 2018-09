Keramikwerkzeuge für abrasive Werkstoffe

Anzeige

Mit speziellen Kermiktools will der Werkzeughersteller Nachreiner (Halle 1, Stand B56) bei der Bearbeitung von Grafit und Composites neue Wege beschreiten. Dazu stellt das Unternehmen Fräser aus eigener Entwicklung aus, mit denen man die Zerspanung von Guss, Grafit und Composites noch besser und wirtschaftlicher gestalten will. Dazu arbeiten die Werkzeugspezialisten eng mit der Hochschule Schmalkalden zusammen. Weitere Messeschwerpunkte sind – neben dem breiten Portfolio an spanabhebenden Lösungen etwa zum Gewinden, Reiben und Bohren – die VHM-Superstar-Fräser-Serie für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete.

7. September 2018