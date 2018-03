Kosten pro Teil sinken deutlich

Anzeige

Wirtschaftlichkeitssteigerungen durch effiziente Wiederaufbereitung standen im Mittelpunkt der Entwicklung der HPR400-Reibahlen von Mapal. Wesentliche Merkmale der mehrschneidigen Werkzeuge sind schnelle Einsatzdaten und einfache Schneidenwechsel durch den Kunden. Damit entfallen die Logistikkosten für einen Transport zum Hersteller, Umlaufbestand und Wiederaufbereitungskosten sinken. Um die Wirtschaftlichkeit beim Bearbeiten großer Durchmesser weiter zu steigern, haben die Schneidplatten des neuen HPR400 plus vier statt einer Schneidkante. Das hohe technologische Niveau in der Produktion von Mapal gewährleistet eine hohe Präzision in der Fertigung der vierschneidigen Platten, so dass ein Wenden beziehungsweise Wechseln der Schneidplatten weiterhin vor Ort durch Kundenmitarbeiter problemlos möglich ist. Der Lagerbestand an Schneiden kann weiter reduziert werden, die Wiederaufbereitungskosten und damit die Cost-per-Part sinken weiter.

11. März 2018