Kraftspannmuttern erleichtern die Montage

Um große Werkzeuge an oftmals schwer zugänglichen Positionen zu befestigen, hat Enemac eine mechanische Lösung entwickelt: Die Kraftspannmuttern ESB und ESD. Hierbei handelt es sich um ein in einem Außengehäuse verstecktes Planetengetriebe, das mittels Außensechskant angetrieben wird. Hierdurch wird das Innengewinde etwas eingezogen, wodurch das Gegenstück fest gespannt wird. So kann eine Kraft von 6 bis 20 t manuell von jedem Arbeiter ausgeübt werden. Die Reihe ESB wurde für Werkstücke mit jeweils gleicher Bauteilstärke konzipiert, da die Einschraubtiefe aufgrund des geschlossenen Gehäuses begrenzt ist. Für Bauteile mit unterschiedlichen Abmessungen sollte auf die Baureihe ESD mit Durchgangsgewinde zurückgegriffen werden, da diese über einen unbegrenzten Hub verfügt. Auf Anforderung sind auch Sondervarianten möglich, wie Hochtemperaturausführungen für den Gießereibereich oder Schmierungen für Lebensmittel- und Labortechnik.

10. August 2018

