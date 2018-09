KSS für Sondermaterial

Anzeige

Spezielle wassermischbare Kühlschmierstoffe für Titanlegierungen sowie für Bunt- oder Hartmetalle hat Oemeta (Halle 8, Stand C70) entwickelt. So bietet Novamet 1000 S bei der Bearbeitung von Kupfer und Messing neben hoher Materialverträglichkeit einen hohen Korrosionsschutz. Anwender verfügen damit über ein schwefelfreies Öl, das neueste Anforderungen erfüllt. Für Titan- oder Nickelbasislegierungen verspricht Novamet 760 hohe Schmier- und außerordentliche Kühlleistung. Hohe Abtragsleistungen bei Hartmetallen verspricht Oemetol 605 HM. Das auf Basis eines GTL-Öls entwickelte Spezialprodukt zeigt eine hohe Spülleistung und verhindert so Schleifbrand in der Werkzeugfertigung, beispielsweise beim Schleifen von Hartmetallfräsern. Darüber hinaus verhindert es die Auslösung von Kobalt aus dem Schleifschlamm.

4. September 2018