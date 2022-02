Künstliche Intelligenz lässt Software-Tools künftig mitdenken

Präzises Optimieren von Prozessen wird zum Erfolgskriterium in der Produktionsplanung. Dualis entwickelt Lösungen, die helfen, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um Vorbehalte gegenüber KI-Systemen abzubauen, setzt der Software-Anbieter auf Aufklärung.

Welche Anforderungen werden heute und in Zukunft an die Produktionsplanung gestellt? Warum werden KI-basierende Advanced Planning and Scheduling (APS)-Systeme in der digitalisierten Fertigung eine wichtige Rolle einnehmen? Solche Fragen eruierte Dualis IT Solution in einem digitalen Anwenderforum.

Die Fertigung der Zukunft verfügt über autonom arbeitende, sich selbst organisierende Systeme in Produktion und Logistik. Dies bringt neue Wertschöpfungsmöglichkeiten mit sich, trägt dazu bei, die Fehlerquoten zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren. Auch APS-Systeme zur Produktionsplanung arbeiten dabei zunehmend mit automatisierten Prozessen.

Mit künstlicher Intelligenz besser planen und optimieren

Die Entwicklung geht dabei zunehmend in Richtung automatisierter oder auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Lösungen. „Das Produktionsplanungstool der Zukunft denkt mit und lernt“, sagt Dr. Kirsten Hoffmann. Dadurch lasse sich noch besser, effizienter und realistischer planen. „Wir passen unsere Feinplanungs-Lösung Ganttplan derzeit dahingehend an. Ein Ziel ist es zum Beispiel, bessere Planungsergebnisse durch einen intelligenten und lernenden Soll-Ist-Abgleich von Prozesszeiten zu erreichen“, erklärt die Produktmanagerin für die Ganttplan-Produktgruppe von Dualis.

Der Spezialist für Software-Lösungen für die Produktionsoptimierung plant diesbezüglich mit seinen Kunden verschiedene Use Cases, die mit Ganttplan realisiert werden können. Damit soll je nach Kundenbedarf zukünftig ein schnelleres und genaueres Planen ermöglicht werden. So könnten mit Hilfe von Data Analytics bereits vorhandene oder noch aufzunehmende Daten für intelligente Entscheidungsunterstützung hinsichtlich Make-or-Buy, Neuteileplanung oder Lieferterminprognose nutzbar gemacht werden.

Zukunft der Produktionsplanung

Automatisierte Prozesse sollen den Menschen nicht ersetzen, sondern ihn maßgeblich entlasten. „Wir möchten Erleichterung und Effizienzvorteile sowie Industrie 4.0-konforme Lösungen schaffen“, sagt Dualis-Geschäftsführerin Heike Wilson. „Dazu arbeiten wir kontinuierlich an einer immer intelligenter werdenden Planungs- und Simulations-Software mit zukunftsfähiger Architektur. Wir orientieren uns dabei stark an den Kundenbedarfen, die wir im Rahmen unseres kürzlich durchgeführten digitalen Anwenderforums mit fast 250 Anwendern und Interessenten evaluiert haben.“ Gerade in Bezug auf Themen wie KI bestehe noch großer Aufklärungsbedarf und viele Kunden hätten noch Vorbehalte. „Ein Ziel ist daher eine Diskussion mit unseren Kunden, um gemeinsam bestmögliche Ansätze zu eruieren und zu schauen, wo die Anwender aktuell stehen und wohin sie bereit sind, sich zu entwickeln.“

Dualis führte im Rahmen des Anwenderforums eine Befragung unter den Teilnehmern durch. Hier zeigte sich, dass 75 % der Anwender offen für eine webbasierte Lösung sind. Ein Drittel nutzt bereits Cloud-Anwendungen und zwei Drittel sind offen dafür, das Feinplanungstool Ganttplan in der Cloud einzusetzen. (mw)

