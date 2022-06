Laser wieder live in Aktion

Nach einer vierjährigen Corona-Zwangspause kehrt die Lasys auf das Stuttgarter Messeparkett zurück. Vom 21. bis 23. Juni 2022 und damit parallel zu den Messen Surface Technology und Castforge zeigen die Aussteller in der Messehalle 4 Laser-Fertigungssysteme, Komponenten und Subsysteme.

» Karin Faulstroh, freie Journalistin in Butzbach

Der Einsatz von Laser ermöglicht vor allem in der Serienfertigung von Elektromotoren neue Möglichkeiten. So schneiden Laser zum Beispiel hauchdünne Kupfer- und Alufolien für die Batterien zu, schweißen die Kupferspulen für den Elektromotor und die Elektronik zusammen und schneiden verschiedene Materialien wie Aluminiumlegierungen, Kunststoffe und Leichtbauwerkstoffe zurecht. Ein Unternehmen, das in diesen Feldern Lösungen für die Materialbearbeitung mit dem Laser anbietet und auf der Lasys ausstellt, ist Trumpf: „In einer so wirtschaftsstarken Region wie Stuttgart braucht es die Lasys, um nach zwei Jahren mit Webinaren und Videokonferenzen wieder den persönlichen Austausch und Live-Vorführungen von Maschinen vor Ort zu ermöglichen. Gerade der Fokus auf die Materialbearbeitung per Laser macht die Messe für uns besonders attraktiv“, erklärt Thomas Fehn, Geschäftsführer Vertrieb und Service bei Trumpf Lasertechnik.

Die Besucher der Lasys kommen überwiegend aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilbau und der optischen Industrie. Mit ihrem Fokus auf die DACH-Region und die angrenzenden Nachbarländer wie die Niederlande, Frankreich und Italien gilt die Lasys als internationale Fachmesse mit kurzen Anreisewegen, die sich seit ihrer Premiere im Jahr 2008 fest in der Branche etabliert hat. „Wer gezielt Projekte im Bereich der Lasermaterialbearbeitung anbahnen möchte, ist als Aussteller bei der Lasys genau richtig aufgehoben,“ weiß Dr. Sven Breitung, Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Laser und Lasersysteme für die Materialbearbeitung.

Networking und Weiterbildung

Auf der letzten Lasys im Jahr 2018 informierten sich 5.750 Besucher bei insgesamt 189 ausstellenden Unternehmen aus 23 Nationen über den Einsatz von Lasern in der industriellen Fertigung.

„Wir freuen uns, mit der Lasys nach der langen Pause wieder zurück zu sein und gemeinsam mit der Branche an die letzte Ausgabe anzuknüpfen“, sagt Gunnar Mey, Direktor Messen & Events bei der Landesmesse Stuttgart. „Gleichzeitig entwickeln wir die Lasys weiter und wollen auch in Zukunft eine Plattform für die neuesten Trends und Innovationen in der Laser-Materialbearbeitung bieten.“

Daher fördert der Messeveranstalter an allen drei Messetagen den fachlichen Austausch und das Networking durch neue Konzepte wie dem Captain‘s Lunch oder dem Fachforum „Lasers in Action“. Zudem können sich Fachbesucher und Aussteller auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. Dazu gehören die Stuttgarter Lasertage (SLT) im Internationalem Congresscenter (ICS) und das EPIC Meeting zur Strahlformung. Letzteres nimmt die Laserstrahlformung für industrielle Anwendungen in den Fokus und stellt verschiedene Technologien und Anwendungen von diffraktiver Optik und Spezialfasern vor. Wer sich für Laserschutz, innovative Strahlformung oder die Prozesskontrolle bei Ultrakurzpulsprozessen interessiert, sollte die Expert Talks des Bayerischen Laserzentrums (blz) besuchen. Nach einem Einführungsvortrag zum jeweiligen Thema können die Teilnehmer ihre Fragen mit den Experten des blz diskutieren. Die Teilnahme an den Expert Talks ist für Messebesucher kostenlos. Jedoch sollte man sich sich frühzeitig anmelden unter www.blz.org/veranstaltungen/expert-talks.

Ein Ticket, fünf Messen

Parallel zur Lasys finden weitere interessante Messen statt: Die Surface Technology Germany in Halle 1, die Castforge, Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung in den Hallen 3 und 5, die Automotive Testing Expo in den Hallen 8 und 10 und die Autonomous Vehicle Technology Expo in Halle 6. Wer eine Eintrittskarte für eine dieser Messen hat,, darf sie alle besuchen. Es gelten keine Corona-Zugangsbeschränkungen. Für Sicherheit sorgt das von der Messe Stuttgart erstelle Hygienekonzept „Safe-Expo“.

Kontakt:

Landesmesse Stuttgart GmbH

Messepiazza 1

70629 Stuttgart

Tel.: +49 711 18560–2584

www.messe-stuttgart.de

Lasys im Überblick Fachmesse für die Laser-Materialbearbeitung

Zielgruppe: Einkäufer aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Antriebstechnik, der Pumpen- und Hydraulikindustrie und dem Nutzfahrzeugbau

Termin: 21. bis 23.6.2022

Ort: Messe Stuttgart, Halle 4

Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr – Tickets nur online erhältlich

Parallelmessen – ein Ticket für alle: Castforge, Surface Technology Germany, Automotive Testing Expo und Autonomous Vehicle Technology Expo

Weitere Informationen: www.messe-stuttgart.de/lasys

