Lissmac erweitert seine SBM-Baureihe

Lissmac (Halle 14, Stand K06) wird drei Modelle der SBM-Baureihe vorstellen. Diese Maschinen setzen laut Hersteller Maßstäbe in der Blechverarbeitung. Im Trockenbearbeitungsverfahren erfolgt die effiziente beidseitige Bearbeitung aller Schnittkonturen bei Blechen, also der Außen- und Innenkonturen, in nur einem Arbeitsprozess. Die beidseitige synchrone Bearbeitung bietet höchste Produktivität und beste Bearbeitungsergebnisse.

Das Bearbeitungsprinzip gewährleistet eine gleichmäßige Werkzeugabnutzung über die gesamte Arbeitsbreite. Durch die trockene Bearbeitung sind zudem keine chemischen Zusatzmittel wie zum Beispiel beim Gleitschleifen erforderlich. Alle Anlagen dieser Baureihe stehen laut Lissmac für Energieeffizienz und eine hohe und gleichbleibende Bearbeitungsqualität. Zudem ist ein schneller und einfacher Werkzeugwechsel möglich.

Das Lissmac-Anlagenportfolio umfasst dabei vier Maschinenbaureihen. Je nach Produktionsaufgabe oder Blechstärke kommt die SBM-XS-, die SBM-M-, die SBM-L- oder die SBM-XL-Serie zum Einsatz. Diese Maschinenmodelle unterscheiden sich hinsichtlich der Arbeitsbreite sowie der Anzahl und Art der Aggregate für die Werkstückbearbeitung

Insbesondere bei der Kleinteilebearbeitung werden häufig hohe Stückzahlen bearbeitet. Lissmac präsentiert seine Kleinteile-Entgratmaschine SBM-XS 300 ALU MIX mit einem Beladeroboter. Die Anlage gewährleistet einen mannarmen und effizienten Produktionsprozess durch Bin-Picking. Sie zeichnet sich zudem durch ein modernes, kompaktes Maschinendesign und damit einen geringen Platzbedarf aus sowie durch eine einfache und intuitive Maschinenbedienung. Die SBM-XS 300 ALU MIX mit Vakuumtisch ist für die Entgratung und Kantenverrundung von Stahl, Edelstahl und Aluminium mit Blechdicken von 1 bis 15 mm ausgelegt und − je nach Geometrie – für Teilegrößen von 45 x 45 x 1 mm bis maximal 200 x 200 x 15 mm. Innen- und Außenkonturen werden gleichermaßen bearbeitet. Durch die integrierte Wendestation entfällt ein zeitaufwendiges Wenden und erneutes Bearbeiten der Teile.

Kontakt:

Lissmac Maschinenbau GmbH

Lanzstraße 4

88410 Bad Wurzach

Tel.: +49 7564 307 0

info@lissmac.com

www.lissmac.com