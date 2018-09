Lösungen für die vernetzte Automotive-Produktion

Anzeige

Wie lassen sich anspruchsvolle Automotive-Bauteile noch effizienter fertigen und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung der Produktionsmittel? Antworten will die Emag-Gruppe (Halle 4, Stand B51) geben: So zeigt der Maschinenbauer mehrere Lösungen im Einsatz, darunter die zweispindlige Pick-up-Drehmaschine VL 1 Twin für die Produktion von Zahnrädern, Nocken, Hülsen und vielem mehr bis 75 mm Durchmesser. Sie verfügt über zwei Hauptspindeln (9,9 kW, 136 Nm bei 40 % ED), mit denen sich zwei gleiche Bauteile simultan bearbeiten lassen. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Digitalisierung: So zeigen die Spezialisten weiterentwickelte Softwarelösungen, mit denen sich die Produktion gezielt überwachen und analysieren lässt. In einem eigenen Bereich können die Besucher diese Web-Applikationen testen. Gleiches gilt für eine neue Service-App: Sie funktioniert mit allen Emag-Maschinen und soll die Kontaktaufnahme mit dem Service bei Problemen oder Ersatzteilanfragen erleichtern.

1. September 2018

