Mehrwert durch vernetzte Fertigung

Anzeige

Erstmals präsentiert FFG das gesamte Spektrum der fünfzehn Technologiemarken zusammen. Das Angebot wurde durch neue Maschinen, eigene Automatisierung und Lösungen für die vernetzte Produktion erweitert.

MAG Factory Automation zeigt am AMB-Stand von FFG (Halle 6, Stand B11/C11) eine flexible Bearbeitungszelle, ein Specht 600 mit Palettenwechsler ist das Herzstück. Ein Portalroboter dient zum Laden von Teilen oder auch Werkzeugen in die Maschine oder den Palettenwechsler. Diese werden von einem fahrerlosen Transportfahrzeug bereit gestellt. Das Teilehandling läuft über ein Vision-System und die gesamte Zelle wird von einer zentralen CNC gesteuert, die wiederum an eine industrielle Cloud-Anwendung angeschlossen ist.

Die Pfiffner-Experten haben sich zusammen mit ihren Rundtakt-Kollegen von IMAS und Witzig & Frank auf die sequentielle Komplettbearbeitung von großen Stückzahlen spezialisiert. Auf der AMB zeigt man einen realen Kundenprozess auf einer hydraulischen Rundtaktmaschine HC 32-16 Hydromat, ausgestattet mit modular aufgebauten CNC-Bearbeitungseinheiten.

Das Technologie-Portfolio von Modul ist durch die Akquisition von MHD gewachsen und erweitert das Angebot um die Kegelradbearbeitung und das Stoßen. Darüber hinaus entwickelte die Marke eine eigene Lösung für das Wälzschälen.

1. September 2018