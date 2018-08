Messen und managen

Anzeige

Kelch (Halle 1, Stand E72) bietet sein Werkzeugeinstellgerät Kenova Set Line V6 auch mit Modulen für das Werkzeugdatenmanagement an. Die Tool-Data-Management-Module und die Bediensoftware Easy sind für Industrie-4.0-Strukturen optimiert. Das Basismodul ist für die Organisation von Werkzeugkomponenten, Komplettwerkzeugen, Werkzeuglisten und weiteren Betriebsmitteln konzipiert. Die Software verwaltet alles in einer zentralen Datenbank und stellt die Daten für den unternehmensweiten Zugriff zur Verfügung. Das Lagermodul unterstützt Betriebe bei der Organisation von Werkzeugen im Lager, in der Instandhaltung und an der Maschine. Dabei lassen sich sowohl automatisierte als auch manuelle Lagersysteme steuern. Gleichzeitig wird der Zustand der Werkzeuge dokumentiert. Auf Wunsch lässt sich zusätzlich ein Bestellmodul integrieren, um bei Neubedarf rechtzeitig für Ersatz zu sorgen.

