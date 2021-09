AWK‘21: Mit zukunftsweisenden Themen geben Plenarredner Denkanstöße

Plenarredner aus den unterschiedlichsten Industriebranchen stellen den Besuchern des AWK‘21 Lösungsansätze, Werkzeuge und Wege vor, um die Herausforderungen einer zukunftsgerichteten Produktentwicklung und Produktion zu meistern.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

In den vergangenen 100 Jahren hat die Industrialisierung fast alle Wirtschaftsbereiche erfasst und durch kontinuierliche Kostenoptimierung, Zeiteinsparung und Qualitätssteigerung geprägt. Doch die daraus entstandene, rein ökonomisch durchaus sinnvolle Überproduktion hat dazu geführt, dass der Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen rapide angestiegen sind. Dieses Produktivitätsdenken wird heute vom Zukunftsbild einer stärker ökologisch denkenden Gesellschaft überholt. Als Folge verändert auch der Kapitalmarkt seine Ausrichtung – hin zu Themen der Umwelt, des Sozialwesens und der Unternehmenssteuerung, die produzierende Unternehmen zu nachhaltigen Veränderungen zwingen.

Das IoP als zentraler Befähiger

Eine Antwort auf die daraus entstehenden Herausforderungen sehen die Veranstalter des Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquiums im Übergang zu einer nachhaltig und emissionsfrei gestalteten Produktion. Als zentralen Befähiger dafür sehen sie das Internet der Produktion (IoP) – die durchgängige Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen und Anlagen innerhalb der Wertschöpfungskette.

Das IoP soll produzierenden Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit, Effizienz, Produktivität, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit verhelfen. Die sichere Verfügbarkeit von Daten, Informationen und Wissen zu jeder Zeit und an jedem Ort gilt als eines der wichtigsten Versprechen von Industrie 4.0 und bildet zugleich die Grundlage für weitere Entwicklungen.

Produkte und Prozesse optimieren

Für Wissenschaft und Industrie gilt es nun, sich mit den zentralen Fragen zu beschäftigen, die im Mittelpunkt des AWK’21 stehen werden. Das Konzept des Kolloquiums umfasst rund um das Motto „Turning Data into Sustainability“ die drei Themenfelder

Produkt,

Produktion und Prozesse sowie

Daten und Kommunikation,

zu denen auch die Plenarredner wichtige Beiträge liefern sollen.

„Auf der Produktebene geht es darum, wie wir Güter künftig gestalten müssen, damit sie nachhaltig sind und wir frühere Umweltsünden vermeiden“, sagt AWK-Projektleiter Markus Meurer. Beispielhaft berichtet hier Lars Wagner von MTU über revolutionäre Antriebe für eine nachhaltige Luftfahrt, und Prof. Katja Windt von der SMS Group zeigt Wege auf, um die Metallindustrie künftig zu dekarbonisieren.

Auf der Prozess- und Produktionsebene gilt es, Fertigungsanlagen und -prozesse so zu gestalten, dass sie sowohl aus Sicht des Umwelt- und Ressourcenschutzes als auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit nachhaltig sind. Dieser übergeordneten Ebene nehmen sich Dr. Stefan Spindler von Schaeffler, Saori Dubourg von BASF, Dr. Heinz-Jürgen Prokop von Trumpf sowie Dr. Christina Reuter von Airbus an. Wie unterschiedlich die Vorträge ausgerichtet sein können, macht Meurer an zwei Beispielen deutlich: „Während Dr. Prokop zeigt, wie bereits verfügbare Fertigungslösungen helfen, Prozesse nachhaltiger zu gestalten, geht es im Vortrag von Frau Dr. Reuter darum, nachhaltige Prozesse zu implementieren und damit eher um übergeordnetes Prozessdenken.“

Daten verbessern die Nachhaltigkeit

Last but not least steht auch auf der Daten- und Kommunikationsebene noch eine Reihe von Fragen im Raum, die es zu beantworten gilt. Etwa: Welchen Wert hat die Vielfalt der aufgezeichneten Daten für produzierende Unternehmen? Wie lassen sich durch Algorithmen und Analysen sichere Prognosen treffen, um eine durchgängige Kontrolle über die Produktion zu erlangen und Prozesse zu optimieren? Auf welchen Kanälen können wir Informationen sicher, schnell und zuverlässig austauschen? Oder: Wie lassen sich aus diesen Informationen neue Geschäftsmodelle entwickeln und monetarisieren?

Hier geht Hexagon-Chef Ola Rollén – mit Blick auf eine autonome Zukunft – auf die Frage ein, ob Daten die Welt retten können? Und Ronnie Leten, Chef des Aufsichtsrats des Telekommunikations-Unternehmens Ericsson, spricht über 5G als Schlüsseltechnologie für Nachhaltigkeit in der Industrie 4.0.

Kontakt:

WZL – Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

Steinbachstr. 19

52074 Aachen

www.wzl.rwth-aachen.de

www.awk-aachen.com

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT)

Steinbachstr. 17

52074 Aachen

www.ipt.fraunhofer.de