Modularer Schnellwechsler

Anzeige

Mit dem Schnellwechselsystem Solidfix will Benz (Halle 1, Stand F40) Rüstzeiteinsparungen realisieren. Durch den Wechsel der Schneidwerkzeuge außerhalb der Maschine entfallen laut Hersteller bis zu 90 % der ursprünglichen Rüstkosten, da die Werkzeuge hauptzeitparallel in die Adapter montiert werden können. Nun hat der Hersteller das System optimiert. Im Ergebnis zeigen sich verbesserte Rundlaufwerte und höhere Einzugskräfte. Bei den Hydrodehn- und Schrumpffuttern wurde die Option Minimalmengenschmierung integriert. Neu sind zudem weitere Adaptertypen für Einschraubfräser und Schneidplattenhalter. Bei der Fertigung komplexer Bauteile sind meist mehrere, unterschiedliche Werkzeuge notwendig. Um dies wirtschaftlicher zu gestalten, bieten sich Winkelköpfe mit automatischer Ein- beziehungsweise Auswechselfunktion für die Frontwerkzeuge an. Zudem will Benz eine Werkzeugträgerlösung zeigen, die den Werkzeugrevolver in den Schatten stellt.

30. August 2018

