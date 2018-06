Modulares Spannzangenfutter

Anzeige

Das neueste Familienmitglied der Captis-Reihe von Röhm bringt bewährte Elemente wie die Schnellwechselfunktion von Außen- auf Innenspannung mit. Die Rundlauf- und Wiederholgenauigkeiten liegt laut Hersteller bei 0,01 mm, der Spannzangenwechsel erfolgt dank der Wechselvorrichtung in 15 s. Eingesetzt wird es auf Maschinen ohne Spannzylinder oder Zugstange, also beispielsweise konventionellen Drehmaschinen. Als modulares System ist es möglich, die einzelnen Komponenten mit den bereits verfügbaren Spannzangen, Zwischenflanschen und Spanndornen der Captis-Reihe zu kombinieren. Vorbereitung sowohl für internen als auch externen Werkstückanschlag sind vorhanden. Das Spannzangenfutter ist in den Größen 32 bis 80 erhältlich.

28. Juni 2018

