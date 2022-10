Neue Lösungen, um die Blechteilefertigung nachhaltiger zu gestalten

Nachhaltigeres Laserschneiden, ein System, das prozesssicher zu hochwertigen Schweißnähten führt, und ein Pay-per-Part-Geschäftsmodell sind die Highlights an den Ständen von Trumpf (Halle 11, Stand B70 und Halle 26, Stand D51).

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

Der Ditzinger Laser- und Blechbearbeitungsspezialist Trumpf will auf der Euroblech gleich drei Highlights aus unterschiedlichen Bereichen präsentieren. Mit dem Eco Cooler stellt das Technologieunternehmen eine nachhaltige Lösung vor, um Lasermaschinen während des Schneidvorgangs zu kühlen. Herkömmliche Kühlsysteme arbeiten mit chemischen Kältemitteln, sogenannten F-Gasen (Fluorinated gases). Der Kühlvorgang verbraucht viel Energie, zudem belasten F-Gase bei der Entsorgung die Umwelt. Der Eco Cooler kühlt die Laserschneidmaschine mit reinem Wasser. Zudem spart er laut Trumpf bis zu 80 % Energie für die Kälteerzeugung.

„Nachhaltigkeit entwickelt sich mehr und mehr zum Wettbewerbsfaktor – auch vor dem Hintergrund steigender Energiepreise“, sagt Stephan Mayer, Vorstand Werkzeugmaschinen bei Trumpf. Um ihre Fertigung zukunftsfähig aufzustellen, sollten Blechfertiger klima- und umweltschonende Technologien einsetzen. „Mit dem Eco Cooler lässt sich die Fertigung energie- und schadstoffsparend ausrichten. Wir sehen hier das Potenzial, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern und dabei Kosten zu sparen.“

Weniger Kosten, mehr Umweltschutz

Den Eco Cooler haben die Ditzinger zusammen mit Partner Efficient Energy entwickelt. Die Lösung ist ab der Euroblech für die Laserschneidmaschinen der Serie 1000 bis 5000 erhältlich. Das Kernprinzip: Das Wasser fließt zu den wärmeerzeugenden Komponenten wie Laserdioden, Optik, Antriebe und Schaltschränke, kühlt diese und fließt erwärmt zurück zum Eco Cooler. Dort kühlt ein Wärmetauscher das Wasser in einem Kühlprozess aus Verdampfung, Verdichtung und Kondensation. Anwender können so die Temperatur ihrer wärmeerzeugenden Komponenten ebenso regeln wie die Volumenströme.

Mit dem Eco Cooler sparen Unternehmen nicht nur CO2, sondern auch Geld. Durchschnittlich verringert sich der Ausstoß durch Energieeinsparung um 15 t pro Jahr, was eine Ersparnis von rund 10.000 Euro ausmacht. Durch den Verzicht auf F-Gase entfallen die Kosten für das Kältemittel sowie weitere 12 t CO2. Die Lösung eignet sich für jedes Unternehmen, das seine Blechfertigung nachhaltiger und auch günstiger machen möchte – vom Einsteiger bis zum Smart Factory-Betreiber. Sie rechnet sich je nach Auslastung der Maschine und der Quote staatlicher Förderung in weniger als drei Jahren.

Die Lösung unterstützt Unternehmen aus der Blechbearbeitung, den Verbrauch an F-Gasen im Sinne der Kigali-Vereinbarung zu senken. Das Abkommen aus dem Jahr 2016 regelt weltweit die schrittweise Reduktion von umweltschädlichen Kältemitteln. Dafür reduzieren die Regierungen der teilnehmenden Länder bis 2048 stufenweise die Menge an F-Gasen, die auf den Markt kommen.

Sicher zur perfekten Schweißnaht

Mit BrightLine Scan bringt Trumpf ein neues Verfahren für mehr Qualität und Robustheit beim Laserschweißen auf den Markt. Bislang konnten Anwender den Laserstrahl beim Schweißen ausschließlich über den Roboter steuern. Bei der neuen Technologie lässt sich der Laserstrahl zudem auch über den Laserscanner bewegen. Diese Kombination ermöglicht neben der Vorwärtsbewegung des Roboters auch eine weitere frei programmierbare Laserbewegung in jede Richtung. Speziell entwickelte Leichtbauspiegel machen diese sogenannte Oszillationsbewegung möglich. Dadurch lassen sich Frequenzen im kHz-Bereich erzielen und die mögliche Blechdicke verdoppelt sich beim Wärmeleitschweißen von 3 auf 6 mm. Mit der Technologie können Anwender die Anbindungsfläche der Bauteile, die direkt vom Laserstrahl aufgeschmolzen wird, individuell einstellen. Das steigert die Prozesssicherheit und Qualität. Ab der Euroblech ist die Technologie für die Laserschweißmaschine TruLaser Weld 5000 erhältlich.

Mehr Robustheit dank doppelter Strahlführung

Für die Bewegung des Laserstrahls über den Laserscanner ist bei BrightLine Scan die von Trumpf entwickelte, frei programmierte Fokussieroptik PFO 20 verantwortlich. Diese haben die Entwickler in die Schweißoptik des Roboters integriert. Die Kombination bei der Laserbewegung aus Roboter und Scanner steigert die Robustheit und Flexibilität beim Laserschweißen maßgeblich. Für ein hochwertiges Schweißergebnis musste der Laserstrahl bislang direkt über der Schweißnaht platziert werden. Schon bei Abweichungen von unter 1 mm war das Bauteil oft unbrauchbar. Mit der zusätzlichen Strahlführung über den Scanner steigt die Toleranz des Verfahrens. Kleine Ungenauigkeiten bei vorausgehenden Arbeitsschritten, etwa beim Biegen, lassen sich ausgleichen.

Einfache Programmierung und Anwendung

Dank der nahtlosen Integration von BrightLine Scan in die Schweißoptik des Roboters lässt sich die Schweißzelle wie gewohnt schnell und einfach programmieren. Trumpf stellt den Unternehmen in sogenannten TechSets die Parameter für alle gängigen Anwendungen zur Verfügung. Unternehmen können BrightLine Scan auch in der Offlineprogrammierung TruTops Weld der Schweißzelle nutzen. Dadurch lässt sich die Maschine programmieren, während sie Teile schweißt. Kleine und große Stückzahlen lassen sich damit schnell und wirtschaftlich fertigen. Außerdem wirkt das System dem Fachkräftemangel entgegen, da grundlegende Informationen zum Prozess direkt auf der Maschine gespeichert werden können.

Neues Geschäftsmodell Pay-per-Part

Ebenfalls ab der Euroblech bietet Trumpf das digitale Geschäftsmodell Pay-Per-Part für den Laservollautomaten TruLaser Center 7030 an. Dabei stellt das Unternehmen den Kunden die hochproduktive Maschine samt Materiallager zur Verfügung. Im Sinne eines Equipment-as-a-Service-Modells (EAAS) können die Unternehmen die Anlage in der eigenen Fertigung einsetzen. Sie ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet und über Remotetechnologien mit Trumpf vernetzt. So kann der Maschinenbauer sie vom Remote Control Center in Neukirch aus bedienen, ohne dass der Kunden anwesend sein muss.

„Bei Pay-Per-Part steht der Kunde in noch nie dagewesener Weise im Mittelpunkt. Wir helfen ihm mit dem Geschäftsmodell, dem Fachkräftemangel in der industriellen Fertigung zu begegnen und bieten ihm noch mehr Zusatzleistungen an, um seine Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“, sagt Mayer. Bei Pay-Per-Part übernimmt Trumpf aus der Ferne die Produktionsplanung und -steuerung für die Fertigungszelle, ebenso wie die Maschinenprogrammierung und -wartung. Kommt es zu einem Ausfall, reagiert der Maschinenbauer unmittelbar. Der Kunde bezahlt bei Pay-Per-Part nur für die gefertigten Teile. Bei ersten Pilotkunden ermöglichte das Geschäftsmodell Produktivitätssteigerungen von 50 %.

Rundum-Sorglos-Paket für Blechfertiger

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels profitieren Unternehmen aus der Blechfertigung von Pay-Per-Part. Viele Firmen finden kein geeignetes Personal, das ihre Maschinen programmiert und bedient. Bei Pay-Per-Part können Unternehmen ihre Maschinen rund um die Uhr durchlaufen lassen, ohne neue Mitarbeiter einzustellen. Auch kleine Stückzahlen lassen sich auf diese Weise automatisiert und wirtschaftlich fertigen, sofern die zuvor vereinbarte Mindestauslastung nicht unterschritten wird.

„Bei vollautomatisierten Systemen wie der TruLaser Center 7030 ist der Bediener nicht ständig in der Nähe. Für eine hohe Wirtschaftlichkeit sollten aber gerade solche Maschinen möglichst durchgängig produzieren. Ist ein manueller Eingriff erforderlich, kann unser Team bei Pay-per-Part besonders schnell reagieren und die Produktion innerhalb weniger Minuten wieder starten“, sagt Programmmanager Benedikt Braig. Sollte sich ein Fehler nicht aus der Ferne beheben lassen, benachrichtigt Trumpf den Anwender und teilt ihm mit, was zu tun ist.

Mehr Kundennähe für TRUMPF

Auch der Maschinenbauer profitiert vom neuen Geschäftsmodell, indem er noch mehr Verständnis über die Anforderungen der Kunden gewinnt und seine Maschinen und Software noch gezielter verbessern kann.

Das Geschäftsmodell Pay-Per-Part mit der TruLaser Center 7030 eignet sich für alle Unternehmen, die eine hohe Auftragslage und wenig Personal zur Verfügung haben.

