Blechfertigung: Online-Portal liefert Blechteile für mobile Revolution

In wenigen Wochen setzte WMT seine Idee von moderner Mobilität um. Möglich war das, weil das Online-Portal Laserteile4you die benötigten Komponenten schnell und präzise lieferte.

„Dass wir die Blechteile für die einzelnen Baugruppen des SitDriver so einfach bestellen konnten und so schnell geliefert bekamen, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das Konzept in Rekordzeit umsetzen konnten,“ berichtet Max Keßler, einer der drei Gründer und Geschäftsführer von WMT in Stuttgart. SitDriver ist eine Erfindung von Günter Rood. Es ist kein Fahrrad, kein Liegerad, kein Dreirad und kein Klappfahrrad, und doch von all dem etwas. Darüber hinaus lässt er sich auch in öffentlichen Trägerfahrzeugen als Sitz andocken. Ein Produkt also, das eines Tages die Mobilität revolutionieren könnte.

Idee und Umsetzung zeugen von modernem Denken

Der SitDriver ist ein innovatives, sicheres und höchst wandlungsfähiges Leichtbau-Rad. Mit kompakten Abmessungen, bequemer Sitzposition und einem integrierbaren Wetter- und Sonnenschutz hat er das Zeug zur Lösung für innerstädtische Mobilität und Kurzdistanzen. Für die Realisierung der Idee hat Stephan Weber als verantwortlicher Konstrukteur des jungen Stuttgarter Unternehmens WMT GmbH (Wir machen Technik) gesorgt. Die einzelnen Baugruppen sind anspruchsvoll und durchdacht konzipiert. Vor allem die geschwungenen Profilrohre, die sich ineinanderschieben lassen, zeugen von Ingenieurskunst.

Alle Teile über Online-Portal bestellt

Für die Herstellung der Metallbaugruppen haben sich die jungen Maschinenbauer erfahrene Experten von H. P. Kaysser ins Boot geholt. Das Besondere daran: Alles lief online, ohne langwierige Sitzungen und Besprechungen. Passend zu dem modernen Konzept bestellten sie alle Teile über das Online-Portal Laserteile4you, mit dem H. P. Kaysser vor zehn Jahren als Pionier erstmals auf eine Internetlösung setzte. Dort können Benutzer nach einmaliger Registrierung rund um die Uhr ihre Zeichnung als DXF- oder STEP-Datei für ihre individuell zu fertigenden Blechteile hochladen und erhalten unmittelbar einen Preis und Liefertermin. Das können Protoypen oder Serienteile sein. „Die Anwender müssen dazu keine Software installieren, sondern können nach der Registrierung sofort loslegen“, versichert Achim Hinterkopf von Laserteile4you. Was auf dem Online-Portal klar und gut strukturiert gestaltet ist, verfügt im Hintergrund nicht nur über eine ausgeklügelte Software sondern auch über die hochleistungsfähige Blechfertigung der H.P. Kaysser GmbH + Co. KG mit einem großen, modernen und leistungsstarken Maschinenpark.

In nur sechs Wochen von der Idee zum realen Fahrzeug

Weil die etwa 25 Teile fehlerfrei und im Rahmen der Toleranzen gefertigt und geliefert werden, kann jeder SitDriver seine variablen Vorteile ausspielen. Mit wenigen Handgriffen verwandelt er sich in einen kompakten Sitz oder eine Art „Rollkoffer“. Ebenso lässt er sich komfortabel transportieren oder platzsparend verstauen. Das Grundgestell ist dabei als Basis des innovativen Fahrzeugs in gebogener Form gestaltet und aus strukturstarkem Material für die auftretenden Belastungen optimiert. Es nimmt wesentliche Bauteile des Antriebes auf und dient als Aufnahme der Lenkstange und der Tretkurbeleinheit in zusammengeklapptem Zustand. Ein nahezu lautloser Nabenmotor sorgt für Elektrounterstützung und macht aus dem SitDriver ein Pedelec. Dieses innovative Konzept für eine mögliche Revolution in der Mobilität der Zukunft haben die findigen Ingenieure von WMT in nur sechs Wochen Wirklichkeit werden lassen – mit Hilfe von Laserteile4you ist aus der Idee auch ein reales Fahrzeug geworden.

