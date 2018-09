Optimiert für den Menschen

Anzeige

Die neue Bedienoberfläche Genius Nova für Erodiermaschinen von Zimmer & Kreim soll die Programmierung der Maschinen erleichtern, Klickwege reduzieren und die Prozesssteuerung auch Einsteigern einfach machen.

Wer will, kann auf Maus und Tastatur ganz verzichten: Zimmer & Kreim (Halle 7, Stand D74) hat den Fokus auf die Vereinfachung der Handhabung gelegt. Die Navigation spricht Klartext: Sie sorgt für schnelle Orientierung, damit der Nutzer immer genau weiß, wo im System er sich gerade befindet. Das bewährt sich insbesondere, wenn häufig zwischen zwei Arbeitsschritten – zum Beispiel Programmieren und Positionieren – gewechselt werden muss. Auch die Visualisierung der Koordinatensysteme unterstützt den Menschen an der Maschine: Die natürliche Darstellung von abstrakten Zusammenhängen veranschaulicht die Ergebnisse und vermeidet Fehler. Damit wird es für den Werkzeug- und Formenbauer möglich auch Personal mit geringer Qualifikation einzusetzen und seine Maschinen so zu besetzen, dass kontinuierliche Produktivität gewährleistet ist.

Auch Maschinen älterer Baureihen werden berücksichtigt. In Verbindung mit einem aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvollen Austausch älterer Steuerungen, bestehend aus Hard- und Software, können auch frühere Genius-Maschinen auf die Nova-Steuerung umgerüstet werden.

8. September 2018