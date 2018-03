Option vereinfacht Programmierung

Anzeige

Durch eine Solid Model-Import-Option können ab sofort 3D-Modelle, die als STEP-Datei vorliegen, direkt von Hurco-Maschinen importiert werden.

Hurco hob schon immer die Möglichkeiten hervor, die die hauseigene Steuerung bietet. Durch sie lassen sich die 5-Achsen-Maschinen auch in der Werkstatt schnell und einfach programmieren. Neue oder weniger speziell ausgebildete Mitarbeiter können in kurzer Zeit eingearbeitet werden. Die neue Option ‚Solid Model-Import’ soll die Arbeitsschritte zusätzlich verkürzen. Auf der Metav zeigte der Werkzeugmaschinenhersteller wie’s geht. Durch den Import von Dateien im STEP 3D-Model-Format verkürzt und vereinfacht sich die Programmierzeit. Die Importoption interpretiert die Daten und ermöglicht die Produktionsprogrammierung direkt an der Maschine. Der Weg zum Bauteil wird zudem sicherer: Das Fehlerpotenzial beim Programmieren reduziert sich erheblich – auch weil die Bearbeitungssimulation des Programms zusammen mit dem Solid Model in einer Ansicht gezeigt wird. So sieht der Nutzer unmittelbar, ob die Programmierung zum fertigen Bauteil passt.

Die Maschinen von Hurco sind mit der intuitiven Dialogsteuerung Max5 ausgestattet. Sie steigert die Effizienz enorm. DXF-Dateien können direkt eingelesen werden.

10. März 2018