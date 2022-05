Peripherie der Maschine bietet viel energetisches Optimierungspotenzial

Wie sich mit smarten Systemen und clever ausgelegter Maschinentechnik die Nachhaltigkeit von Fertigungsprozessen optimieren lässt, hat der Werkzeugmaschinen- und Automatisierungsspezialist Hermle anlässlich seiner Hausausstellung demonstriert.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

Digitalisierung und Automatisierung standen auf der Hausausstellung der Berthold Hermle AG in Gosheim im Fokus. Entwicklungsvorstand Franz-Xaver Bernhard sieht die Kombination dieser Technologien als Antwort auf eine Frage, die viele Zerspaner beschäftigt: Wie kann ich die Produktionszeiten erhöhen und damit die Maschinenstundensätze senken – und das trotz Fachkräftemangel? Als Lösungsansätze nannte der Chefentwickler hier unter anderem die Stichworte intelligente Auftragsverwaltung, smartes Maschinentuning sowie digitale Bausteine. Die rund 1800 Besuche der Hausmesse erlebten zahlreiche Hermle-eigene Tools wie die intelligente Auftragsverwaltung HACS, das zentrale Monitoring-Tool HIMS, die Werkzeugverwaltungssysteme HTMC und HOTS, die intuitiv bedienbare Bedienoberfläche Navigator oder den Home-Bildschirm, mit dem der Maschinenbediener sich seine Nutzeroberfläche selbst kreieren kann.

Nachhaltigkeit muss Wirtschaftlichkeit und Effizienz ergänzen

Prozesssichere Automation, Wirtschaftlichkeit und Effizienz gehören seit Jahren zur Kernkompetenz der Gosheimer. Doch reproduzierbare Präzision, Produktivität sowie reduzierte Fertigungszeiten und -kosten reichen nicht mehr. In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, gestörter Lieferketten und knapper Ressourcen heißt das neue Schlagwort – Nachhaltigkeit. Im hauseigenen Technologiezentrum demonstrierten die Werkzeugmaschinen- und Automationsexperten ihren Gästen das Potenzial, Energie zu sparen und Ressourcen besser zu nutzen.

„Unsere Ingenieure sind schon lange Vordenker, wenn es um energieeffiziente Maschinen geht“, sagte Tobias Schwörer, Leiter Entwicklung und Konstruktion bei Hermle. Nachhaltigkeit bedinge jedoch, nicht nur sparsame, sondern auch langlebige Produkte. „25 bis 30 Jahre Betriebszeit sind für unsere Bearbeitungszentren keine Seltenheit“, ergänzte er und betonte, auch das schone Ressourcen.

Sichere Teileversorgung

Eine lange Nutzungsdauer bringt jedoch einige Herausforderungen mit sich – sowohl für die Entwickler als auch den Service. „Wir müssen schon bei der Konzeption einer Maschine künftige Reparaturszenarien berücksichtigen und dafür sorgen, dass sie sich auch in zwanzig Jahren noch mit überschaubarem Aufwand instandsetzen lässt“, sagte Schwörer. Ein zentraler Aspekt sei dabei die Teileverfügbarkeit. Insbesondere elektronische Komponenten haben auch im Maschinenbau kurze Innovations- und damit auch Produktlebenszyklen. Deshalb muss es möglich sein, Komponenten durch andere neuerer Generation zu ersetzen. Um das zu ermöglichen, versuchen die Entwickler Systeme, die schneller veralten, zu adaptieren, statt sie zu integrieren.

Peripherie bietet größere Potenziale als der Prozess

Auf der Suche nach Energie-Einsparpotenzialen, richten die Ingenieure in Gosheim ihren Fokus mittlerweile auf die Peripherie. Denn hier entscheidet sich, wie effizient ein Bearbeitungszentrum wirklich ist. Antriebstechnik, Handlingsysteme oder Automatisierung sind bereits auf einem guten Stand. Einen großen Teil der Energie benötigen heute aber die Geräte, die in den vergangenen Jahrzehnten rund um den Bearbeitungsprozess entstanden sind – etwa die Ölnebelabsaugung, die Späneförderung sowie der ganze Kühlmittelhaushalt. Doch: „Betrachten wir den Bedarf im Verhältnis zur Produktivität, schlagen die modernen Anlagen die alten um Längen“, betonte Schwörer.

Die Entwickler fokussieren sich daher darauf, die Nebenverbraucher zu optimieren. Wenn sie beispielsweise mit einer Frequenzregelung den Kühlmitteldruck für die Innenkühlung von Werkzeugen variabel gestalten, kann der Anwender Energie sparen. Dazu muss er allerdings seinen Prozess genau kennen und die Drücke den Werkzeugen und der jeweiligen Bearbeitungssituation eindeutig zuordnen. Ohne Aufwand geht das nicht.

Viel Energie liegt in der Luft

Neben dem Stromverbrauch haben die Gosheimer auch den Druckluftbedarf im Blick. Einen hohen Einfluss hat die Reinigungs- und Sperrluft, etwa für den sauberen Werkzeugwechsel oder die Labyrinth-Dichtungen der hochdrehenden Motorspindeln. Hier sparen die Entwickler Druckluft, indem sie die Strömungsverhältnisse und Abdichtungen optimieren. Zudem setzen sie, wo immer es geht, auf Komponenten, die möglichst keine Reinigungs- oder Sperrluft brauchen, und auf elektrische statt auf pneumatische Antriebe in den Automationssystemen.

„Ein künftig wachsender Trend wird auch die Vernetzung der Maschinen mit der Gebäudetechnik sein“, griff Schwörer ein Thema auf, das erstmals über die Grenzen der Fräszentren hinausreicht. Denn eine Energieform, die heute in größeren Mengen an den Maschinen anfällt, ist bis dato fast ungenutzt: die Abwärme. Kälteaggregate kühlen unter anderem die Motorspindel oder den NC-Tisch und geben die Wärme einfach an die Hallenumgebung ab. Diese muss wiederum über Klimaanlagen temperiert werden.

Sinnvoller wäre es, diese Form der Energie über Wärmetauscher in den Wärmekreislauf der Gebäudetechnik zu leiten. Auch wenn alle Beteiligten hier noch am Anfang stehen, birgt dieser Ansatz doch enormes Potenzial, die Energieeffizienz in Fertigungsbetrieben weiter zu optimieren. Ebenfalls wichtig: das softwareseitige Energiemanagement. Aufgrund des hohen Energiebedarfs der Peripheriegeräte sind Programme wie die Feierabendabschaltung – also ein gestufter Stand-by-Betrieb – mehr als sinnvoll.

Die Auswirkungen der hard- und softwareseitigen Eingriffe bemerkt der Anwender zunächst beim Blick auf seine Stromrechnung. Aber auch öffentliche Investitionsförderungen für Bearbeitungszentren sind zunehmend an deren Energieeffizienz gekoppelt. Hierbei spielt auch die CO2-Last eine Rolle, mit der die Maschinen beim Anwender ankommen. Um die möglichst gering zu halten, setzt Hermle unter anderem auf moderne Gebäudetechnik und kurze Lieferketten.

So kommen die Mineralgussbetten sowie die Blechumhausungen aus dem eigenen Werk in Zimmern ob Rottweil, das keine 20 Kilometer von Gosheim entfernt ist. Für Materialien und Kaufteile sucht sich der Maschinenbauer bewusst lokale Bezugsquellen im deutschsprachigen Raum und im nahen Europa. Ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk versorgt die Fertigung mit Strom und Wärme, während das integrierte Melde- und Leitsystem der Klimaregelung und Lichtsteuerung mit Pausen- und Nachtabschaltung für ein effizientes und zugleich angenehmes Arbeitsklima sorgt.

Effizienz vor dem ersten Span

Beim Zerspanen geht es nicht mehr nur um die Produktivität, sondern auch um die Ressourceneffizienz. Das erfordert zuverlässige Fertigungsabläufe über lange Zeiträume. Auch hier sorgen das softwareseitige Management der Fertigungsprozesse wie die interne Kollisionsüberprüfung oder moderne CAD/CAM-Systeme mit aussagekräftiger Simulation dafür, dass ohne Einfahren, Testläufe und Ausschuss perfekte Werkstücke entstehen.

Kontakt:

Berthold Hermle AG

Industriestr. 8–12

8559 Gosheim

Tel.: +49 7426 95–0

info@hermle.de

www.hermle.de

Hermle: Geschäftsjahr 2021 Sowohl bei den Bestellungen als auch bei Umsatz und Ergebnis legte die Berthold Hermle AG 2021 deutlich zu. Beim Auftragseingang verbuchte der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist konzernweit ein Plus von 81,1 % auf 439,1 Mio. Euro (Vorjahr 242,5 Mio.), wobei der AE aus dem Inland um 65 %, der aus dem Ausland um 92 % stieg. Nach verhaltenem Jahresbeginn erzielte das Unternehmen im zweiten Halbjahr neue Höchstwerte beim Bestelleingang. Der Auftragsbestand lag Ende 2021 mit 107,9 Mio. Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Der Konzernumsatz stieg um 26,6 % auf 376,0 Mio. Euro, das Betriebsergebnis um 37,6 % auf 74,6 Mio. Trotz der Unsicherheiten infolge gestörter Lieferketten und des Ukraine-Krieges rechnet Hermle im Gesamtjahr 2022 aktuell mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um mindestens 10 %. In den nächsten fünf Jahren wollen die Schwaben an den Standorten Gosheim und Zimmern 60 Mio. Euro investieren.

