Prof. Brecher: „Datentransparenz unterstützt Entscheidungsprozesse“

„Globale, unvorhersehbare Ereignisse stellen die Produktionsbranche vor große Herausforderungen. Ein Schlüssel, diese zu beherrschen, ist das nachhaltige Nutzen von Daten in einer vernetzen Produktion – mit dem Ziel, die Resilienz produzierender Unternehmen zu steigern. Das Internet of Production bietet alle Werkzeuge und Technologien, diese Herausforderung zu bewältigen. Die Fähigkeit, im Rahmen einer gezielten Aggregation stetig wachsender Planungs- und Prozessinformationen fundierte Vorhersagen zu treffen, ist der technische Enabler dieser Entwicklung und äußert sich in einem ganzheitlichen, hybriden Lernen, das komplexe Entscheidungsprozesse unterstützt. Durch die Session ‚Data Sciences in Production‘ wird eine übergreifende Produktionstransparenz geschaffen, die es ermöglicht, komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu durchdringen. So können trotz kurzer Reaktionsphasen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Konkrete Beispiele veranschaulichen die Methodik für eine zukunftsfähige Produktion.“