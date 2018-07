Robust und dauerhaft präzise

Anzeige

Aufzugdesigner Wölfel muss edle Materialien in kleinen Losen produktiv verarbeiten. Eine Schwenkbiegemaschine von Schröder liefert die nötige Flexibilität und hochwertige Oberflächen.

Sebastian Schröder

Mitglied der Geschäftsleitung, Hans Schröder Maschinenbau GmbH, Wessobrunn-Forst

Besonders wenn es um Prestigeobjekte geht – Konzernzentralen, Hotels oder edle Kaufhäuser etwa – wenden sich Lifthersteller und Architekten gern an die Aufzugdesigner von Wölfel. Der 1858 gegründete mittelfränkische Familienbetrieb ist heute in einem seiner Geschäftsbereiche auf den Innenausbau von Aufzugkabinen spezialisiert. Verarbeitet werden hochwertige Materialien. Edelstahlbleche mit feinen Oberflächenstrukturen dominieren. Für jede Baustelle, oft sogar jedes Stockwerk, werden die Elemente individuell gefertigt. Das Ziel: Alles perfekt vorbereitet, passgenau und termingerecht für die Montage auf die Baustelle zu liefern.

Seit 2001 nutzte Wölfel zur Herstellung der verschiedensten Blechprofile eine Hochleistungsschwenkbiegemaschine des Typs SPB von Hans Schröder Maschinenbau. Wachsende Ansprüche an die Oberflächenqualität, die Materialvielfalt sowie sich ständig verkürzende Projektlaufzeiten ließen Geschäftsführer Martin Wölfel 2016 über eine Modernisierung nachdenken. Reiner Maier, der 15 Jahre lang mit der Maschine gearbeitet hatte, erzählt: „Von der SPB habe ich mich schweren Herzens verabschiedet – sie war noch so zuverlässig wie am ersten Tag.“ Sicher einer der Gründe, warum Wölfel für die Gebrauchte schnell einen Käufer fand.

Für die Neuinvestition war klar: Eine Abkantpresse kam nicht in Frage, da sie in Bedienkomfort, Präzision und oberflächenschonender Bearbeitung nicht mit einer Schwenkbiegemaschine mithalten könnte. Martin Wölfel ließ sich – zusammen mit seinem Maschinenbediener – bei Schröder in Wessobrunn-Forst die neuen Modelle zeigen und fand in der PowerBend Professional die passende Anlage für seine Fertigung. Im Dezember 2016 wurde die neue Maschine installiert.

Die PowerBend Professional ist eine industrielle Schwenkbiegemaschine für den Dünnblechbereich bis 4 mm Stahlblech. Mit der Finite-Elemente-Methode und Computersimulationen konstruierten die Entwickler bei Schröder einen extrem steifen Maschinenkörper. Die PowerBend Professional eignet sich daher besonders für Anwender mit einem hohen Biegeaufkommen, die eine robuste und zugleich dauerhaft präzise Maschine benötigen. Martin Wölfel entschied sich für die Version mit 3200 mm Arbeitslänge und für drei Optionen:

Die Up-and-Down-Biegewange erlaubt es, an großen Blechen Gegenkantungen durchzuführen, ohne dass der Bediener das Blech wenden muss.

Die drehbare Oberwange stellt über eine einfache Drehung einen zweiten Werkzeugsatz und eine veränderte Geometrie zur Verfügung – und spart Rüstzeit.

Mit schwenkbarer Steuerungskonsole, den nötigen Sicherheitsmechanismen und einem zweiten Fußschalter lässt sich die Maschine auch von vorne bedienen.

Sich wie bei einer Handabkantbank vor die Maschine zu stellen, erscheint bei motorischen Schwenkbiegemaschinen zunächst ungewöhnlich, aber gerade bei einem Anwender wie Wölfel ist das sogar die üblichere Arbeitsweise. Der Grund: Die Bleche für schmale Profile, wie sie beim Aufzugkabinenausbau häufig sind, lassen von vorne wesentlich komfortabler anschlagen.

Auf der Basis von Maßen, Design- und Materialvorgaben werden die Biegeprogramme direkt in der Werkstatt an der Maschine programmiert. Dazu nutzt man bei Wölfel die Steuerung POS 2000 Professional, die von der Schröder-eigenen Softwareabteilung entwickelt wurde. Mit motorischer Biegewangenverstellung, Biegemittelpunktverstellung und Bombierung passt sich die Maschine automatisch an die Eigenschaften des Blechs an, weil wichtige Daten wie Rückfederungskoeffizienten von Edelstahlblechen bereits hinterlegt sind.

„Wir hatten die grafische Steuerung POS 2000 Professional schon bei der SPB geschätzt, doch die 15 Jahre hatte das Entwicklerteam für entscheidende Weiterentwicklungen genutzt – es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, die Arbeitsweise ist anders“, berichtet Reiner Maier. „Deshalb wurden mein Kollege und ich mit einer Schulung auf den neuen Stand gebracht. Wir müssen in der Werkstatt ja praktisch jedes einzelne Blech individuell programmieren. Beim aktuell hohen Auftragsvolumen müssen wir das schnell und fehlerfrei schaffen.“

An der PowerBend Professional wird individuell gefertigt, Werkzeugwechsel fallen relativ häufig an. Die drehbare Oberwange gibt hier zusätzliche Flexibilität durch die Nutzung zweier unterschiedlicher Werkzeugstationen. Zudem erleichtert die neue hydraulische Werkzeugklemmung Rüstwechsel ungemein und verkürzt so Unterbrechungen der Fertigung.

18. Juli 2018