Sail away, spray away

Mit dem Satajet 5000 B Sailor hat Sata ein Sondermodell seiner bewährten Lackierpistole auf den Markt gebracht, das im Rahmen eines Design Contests entstanden ist. Die farbenfrohe Lackierpistole ist inspiriert von klassischen Pin-Up-Motiven und Tattoos. Natürlich ist das Sondermodell voll funktionsfähig und durch seine spezielle Oberflächenveredelung auch für den täglichen, harten Einsatz in der Lackierkabine geeignet. Es steht in allen verfügbaren Ausführungen und Düsengrößen der Satajet 5000 B zur Verfügung; sowohl mit RPS-Einwegbecher in allen Größen als auch mit QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher 0,6 l. In der HVLP-Variante ist sie in den Düsengrößen 1,0 bis 2,2 und in der RP-Variante in den Düsengrößen 1,0 bis 2,5 erhältlich. Beide Varianten gibt es sowohl in der Standard- als auch in der Digitalausführung.

30. November 2017