Sensoren überwachen Prozesse

Anzeige

Dank effizienter Plattenwärmetauscher und Microchannel-Technologie konnte Technotrans (Halle 8, Stand C80) im Prozesskühler Omega.eco die Kältemittelmenge um bis zu 60 % reduzieren. Durch den Einsatz einer Drehzahlregelung für Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren sowie einer elektronischen Überhitzungsregelung sollen mit der Baureihe die Energiekosten gesenkt werden. Das System zur allgemeinen Flüssigkeitskühlung wird von 10 bis 60 kW angeboten. Durch den geringen Kältemitteleinsatz in Kombination mit der hermetisch dichten Kälteanlage entfällt für Geräte bis 33 kW die jährliche Dichtheitsprüfung. Sowohl im Kälte- als auch im Kühlmediumkreis überwacht eine zusätzliche Sensorik permanent die Prozesse. Die Daten können über gängige Schnittstellen an eine übergeordnete Kunden-Steuerung weitergegeben werden. Durch Optionen wie zusätzliche Kühlkreise, unterschiedliche Medien oder eine Freikühlfunktion lässt sich der neue Prozesskühler individuell an Kundenbedürfnisse anpassen. Für die Zerspanung kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe mit Kühlschmierstoff ermöglicht der Hersteller mit seiner mehrstufigen Filtration zudem sichere Prozesse bei gleichbleibender Qualität. Durch eine Skalierung können auch mehrere Maschinen an einer KSS-Aufbereitung betrieben werden.

5. September 2018