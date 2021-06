Sichere Prozesse beim Innendrehen durch bedingte Automatisierung

Anzeige

Eine maschinenintegrierte Version von Silent Tools Plus und CoroPlus Connected vernetzt Maschine und Werkzeug. Das System zeigt dem Nutzer, ob vorgegebene Prozessparameter bei nicht sichtbaren Innenbearbeitungen eingehalten werden. Besonders bei teuren Bauteilen sorgt das für Sicherheit und Qualität.

Die neue CoroPlus-Connected-Lösung von Sandvik Coromant kombiniert Hard- und Software, um die bedingte Automatisierung von Bearbeitungsprozessen zu ermöglichen und einen weiteren Schritt in Richtung Vollautomatisierung zu gehen. Die mithilfe der Lösung automatisierten Aktionen basieren auf Echtzeitdaten. CoroPlus Connected wird zusammen mit Silent Tools Plus eingesetzt, den sensorbasierten Bohrstangen mit Dämpfungstechnologie. Silent Tools Plus unterstützt Anwender, indem es die Schneidzone beim Innendrehen mit langer Auskragung für den Bediener sichtbar macht.

Sensible Bohrstangen blicken tief ins Rohr

Die sensorbasierten Bohrstangen verfügen über vernetzte Adapter und eingebettete Sensoren zum Überwachen von Belastungen, Vibrationen, der Abdrängung, der Oberflächengüte, der Temperatur sowie einer „In-Cut“-Erkennung bei Drehanwendungen. Die Lösung wurde entwickelt, um die „Bedienerblindheit“ beim Innendrehen zu überwinden. Ohne direkte Sicht war es bislang schwierig, Gefahren bereits vor dem Bearbeitungsende festzustellen.

In Branchen, in denen große Komponenten gebohrt werden, wie beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt- und der Öl- und Gasindustrie, können Bearbeitungsfehler zu erheblichen Kosten, Ausschuss, Ausfallzeiten und Verzögerungen führen. Durch die nun auf einem Dashboard angezeigten Daten erhält der Bediener ein unmittelbares Bild von der Schneidzone und damit die Möglichkeit, Probleme wie übermäßige Abdrängung, Vibrationen oder Setup-Probleme zu erkennen, bevor Schäden auftreten und bei teuren Bauteilen Ausschuss entsteht.

Dashboard zeigt dem Bediener die Prozessparameter

Dank der maschinenintegrierten Version von CoroPlus Connected werden mithilfe der in der Schneidzone generierten Daten automatisierte Zerspanungsprozesse möglich, weshalb der Bediener das Maschinen-Dashboard auch nicht mehr über den gesamten Bearbeitungsprozess hinweg überwachen muss. „Mit diesem System muss er lediglich die gewünschten Belastungs-, Vibrations- und Temperaturgrenzwerte einstellen, entweder über das Software-Dashboard oder direkt im NC-Code“, erklärt Thomas A. Nilsson, Produktmanager bei Sandvik Coromant. „Von da an schützt die bedingte Automatisierung den Prozess und reagiert entsprechend der eingestellten Grenzwerte. Das erhöht die Prozesssicherheit, vermeidet Nachbearbeitungen und Ausschuss und erlaubt es dem Maschinenbediener, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren.“

System kann automatisiert Gegenmaßnahmen auslösen

„Die nun eingeführte, maschinenintegrierte Version ist eine Weiterentwicklung von Silent Tools Plus“, ergänzt Software-Produktmanager Mattias Tjomsland. „Das Tool wird schon seit Langem eingesetzt, um die Entscheidungsfindung beim Innendrehen zu verbessern und den sonst prozessblinden Bedienern Informationen und Sicherheit zu liefern. In Kombination mit CoroPlus Connected bietet sie aber eine Prozessüberwachung, die erstmals automatische Gegenmaßnahmen auslösen kann, wenn Probleme und Abweichungen erkannt werden. Dies wird ein entscheidender Faktor für die Verbesserung der Bauteilqualität und der Gesamteffizienz sein.” (mw)

Kontakt:

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Heerdter Landstr. 229–243

40549 Düsseldorf

www.coromant.sandvik.com/de