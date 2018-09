Anzeige

F. Zimmermann (Halle 9, Stand B33) hat in eine flexible 5-Achs-Portalfräsmaschine mit einem Gewicht von 35 t, einer Länge von 3,5 m, einer Breite von 7,5 m und einer Höhe von knapp 5 m entwickelt. Als „Hakenmaschine“ ausgeführt, kann Zimmermann die kompakte FZU im eigenen Haus aufbauen und sie per Lkw oder Schiff zu den Kunden transportieren – ohne sie demontieren zu müssen. Am Bestimmungsort ist sie nach kurzer Zeit einsatzbereit. Anwender profitieren von einer schnell verfügbaren Anlage mit fundamentlosen Aufstellmöglichkeiten. Das Grundgestell besteht aus einer durchgängigen Konstruktion, die eine U-Form bildet. Darauf sitzt ein thermosymmetrisches Portal: Frässpindel, Führungen und andere genauigkeitsbestimmende Bauteile sind so angeordnet, dass ihre Erwärmung keinen Einfluss auf die Bearbeitungsqualität hat. Der mittig geführte Z-Schlitten hat einen achteckigen Querschnitt. Das macht ihn besonders stabil.

7. September 2018

