Tiefe Nuten in Titan

Anzeige

Die VQ-Serie von Mitsubishi Materials erhält Zuwachs: Ein neuer fünfschneidiger Schaftfräser zur Bearbeitung von Titanlegierungen wurde speziell für das Schulter- und Vollnutfräsen bis in Tiefen von 2xD entwickelt.

Die 5-schneidige Spiralgeometrie der neuen Schaftfräser von Mitsubishi Materials (Halle 1, Stand C40) soll nicht nur für gute Vibrationskontrolle sorgen, sondern außerdem ideale Voraussetzungen für eine verbesserte Spanabfuhr bieten. Der fließende Übergang vom Eckradius zur umlaufenden Schneide wirkt zudem übermäßigem Verschleiß entgegen und sorgt auch bei großen Schnitttiefen für hohe Stabilität. Dank der mittig angeordneten Kühlbohrung gelangt stets genügend Kühlschmierstoff an die Schneidkanten: Das hohe Spanaufkommen in den großen Tiefen, für die diese Schaftfräser ausgelegt sind, wird schnell abgeführt. Durch optimierte Schneidparameter und eine optimale Programmierung des Verfahrwegs lassen sich mit dem Werkzeug Spanabfuhrraten von bis zu 250 cm3/min in Titanlegierung erreichen.

VQ-Schaftfräser werden mit einer Miracle Sigma-Beschichtung versehen, was eine höhere Verschleißfestigkeit ermöglichen soll. Mit der Zero-μ-Oberfläche behält die Schneidkante ihre Schärfe. Der Fräser ist in drei Größen mit 16, 20 und 25 mm Durchmesser und verschiedenen Eckradien erhältlich.

6. September 2018