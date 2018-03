Toolmanagement Neuer Schrank für große und kleine Tools

Anzeige

Arno Werkzeuge präsentierte seine neueste automatisierte Bestandsführung von Werkzeugen und verspricht sowohl kleinen als auch großen Unternehmen den wirtschaftlichen Einstieg in die automatisierte Werkzeugverwaltung. Zusätzlich zu den bisherigen Systemen StoreManagerStart und StoreManagerPro, bietet Arno jetzt den StoreManagerDuo an. Hatte man bisher die Wahl zwischen einem Karussellsystem für kleine Artikel oder einem Schubladensystem für große Artikel, so bietet der StoreManagerDuo beides. Der obere Teil verfügt über das bewährte Karussellsystem für kleinere Artikel mit 360 Fächern in zwei Größen und Formen. Der untere Teil des Schrankes bietet Staumöglichkeiten für größere Teile in vier Schubladen mit 100 und 200 mm Höhe.

8. März 2018