Über zwei Türen zu automatisieren

Anzeige

Ausgestattet ist die Quaser UX 500 von Hommel Unverzagt (Halle 4, Stand B11) mit X-, Y- und Z-Verfahrwegen von 700, 500 und 515 mm sowie einem Schwingkreisdurchmesser von 500 mm. Der integrierte Torque-Rundtisch ist für Werkstückgrößen bis 500 mm × 300 mm geeignet. Aufgrund der Portalbauweise bleibt weiterhin der Abstand zwischen Führungen und Spindelnase durchweg gleich, was ein gleichbleibendes Fräsverhalten garantieren soll.

Die beiden über Eck positionierten Türöffnungen sowie die ergonomische Anordnung der Steuerung bieten dem Bediener ein flexibles Werkstückhandling sowie eine gute Prozesskontrolle. Gleichzeitig kann die UX 500 über beide Türen automatisiert werden. Quaser bietet bereits in der Standardausstattung ein temperaturgeregeltes Kühlsystem an Hauptspindel und Kugelrollspindeln an.

Die auf der Messe ausgestellte Maschine wird mit einer Siemens-Steuerung 828PPU290 inklusive 15-Zoll-Monitor und der Bedienoberfläche ShopMill ausgestattet sein. Die Stellfläche misst 2500 mm × 3000 mm, inklusive des integrierten Späneförderers. Die Maschine eignet sich daher auch für beengte Platzverhältnisse.

4. September 2018

