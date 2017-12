Umweltschonend passiviert mit Zitronensäure

Anzeige

Als umweltschonende Alternative zur Salpetersäure bietet Jentner die Passivierung mittels Zitronensäure an. In den Lohngalvanik-Anlagen des Unternehmens lassen sich damit gemäß den internationalen Normen AMS2700, ASTM-A967 und ASTM B600 Titan- und Edelstahlprodukte sicher passivieren. Dies gilt für Werkstücke wie zum Beispiel Schrauben, Halterungen, Kugellager und Verschlüsse. Die Bauteile können bis zu einer Größe von maximal 500 mm x 500 mm sowohl im Trommel- als auch im Gestellverfahren bearbeitet werden. Die Passivierung umfasst vor der Bearbeitung der Werkstücke mit Zitronensäure eine geeignete Vorbehandlung für die Reinigung der Oberfläche. Nach der Passivierung wird mit Hilfe eines Kurztestverfahrens überprüft, wie gut die Oberfläche gegen Korrosion geschützt ist. Für Langzeittests steht eine Salzsprühnebelkammer bereit. Das gesamte Verfahren nimmt etwa 1,5 Stunden in Anspruch.

1. Dezember 2017