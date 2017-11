Vernetztes System liefert Daten

Anzeige

Röhm präsentiert ein vernetztes Spannsystem. Die Highlights: Das System erlaubt es, Spannkräfte unter Rotation und während der Zerspanung ebenso zu erfassen wie Zustandsdaten. Zudem ermöglicht es eine vorausschauende Wartung. Beteiligt sind daran gleich mehrere Komponenten. Im Mittelpunkt steht das intelligente Spannfutter, betätigt durch einen elektrischen Spannzylinder. Die dort erfassten Daten werden in einer zentralen Steuereinheit verarbeitet und können von dort kabellos an eine Vielzahl möglicher Endgeräte an jedem beliebigen Ort übertragen werden. Möglich macht dies eine Webview-Anwendung. Eine Cloud-Lösung ermöglicht jederzeit den Zugriff auf die ermittelten Daten. Dadurch lassen sich, abhängig von der Bearbeitungssituation, flexible Spannkräfte einstellen. Die Anpassung der Haltekräfte unter Rotation erlaubt beispielsweise ein sicheres Spannen selbst empfindlicher Werkstücke. Außerdem lassen sich jederzeit Informationen über den Zustand des Spannsystems abrufen und durch vorbeugende Wartung Maschinenstillstände vermeiden sowie Durchlaufzeiten beschleunigen.

29. November 2017