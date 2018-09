Vibrationsarm und präzise fräsen

Anzeige

Neben neuen Werkzeugen wie dem vibrationsarmer Gewindefräser mit ungleich geteilten Schneiden oder Mikrofräsern für hochlegierte und gehärtete Stähle zeigt die Hoffmann Group auch digitale Lösungen.

Unter dem Motto From Concept to Reality zeigt die Hoffmann Group (Halle 3, Stand D77) neue Werkzeuge und digitale Produkte. Letztere können auf der Sonderschau Digital Way (DW128) ausführlicher kennengelernt werden. Dabei geht es darum, Werkzeuge intelligent auszuwählen, Technologiedaten zu ermitteln, Betriebsmittel zu verwalten und Produkte mit Prozessschritten, Produktionsmitteln und Werkstoffen zu vernetzen.

Der universell einsetzbare VHM-Gewindefräser Garant MasterTM verursacht durch eine neue Schneidengeometrie geringere Schnittkräfte als herkömmliche Gewindefräser. Mit seinen ungleich geteilten Schneiden und der dynamischen Drallsteigung ist er laut Anbieter besonders vibrationsarm im Einsatz. Eine vergleichsweise hohe Anzahl an Zähnen verbessert seine Leistungsfähigkeit und Effizienz. Ob Guss, rostfreier oder hochfester Stahl – der MasterTM lässt sich prozesssicher einsetzen. Der neue Gewindefräser ist seit August 2018 erhältlich. Auf der AMB wird er erstmals vorgestellt.

