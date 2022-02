Vom Lager bis zum Versand durchgängig clever vernetzte Sägetechnik

Digitalisierung und Vernetzung sind auch in der Lager- und Sägetechnik auf dem Vormarsch. Kasto ersetzt manuelle Prozesse durch einen intelligenten Materialfluss.

» Stephanie Riegel-Stolzer, Mitglied der Geschäftsleitung, Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG, Achern

Maschinen, Anlagen, Waren und Ladungsträger sind digital vernetzt und können miteinander kommunizieren. Intelligente Sensorsysteme liefern aktuelle Statusinformationen in Echtzeit. Sämtliche prozessrelevante Daten werden erfasst und analysiert. Das ermöglicht es Metallverarbeitern, ihre Wertschöpfung dezentral, autonom und bedarfsorientiert zu optimieren. Der Weg von der Rohware zum fertigen Produkt wird schneller, flexibler, ressourcenschonender und kosteneffizienter.

Das beginnt bereits bei der Lagerung: Anstelle der früher verbreiteten Boden- oder Kragarmlagerung kommen vermehrt vollautomatische Langgutlager zum Einsatz. Die softwaregesteuerten Systeme überzeugen durch eine deutlich höhere Lagerdichte, durch schnelle Zugriffszeiten und maximale Bestandstransparenz. Zudem lassen sich mit ihnen verschiedene Einlagerstrategien umsetzen.

Anwender können unter anderem Einzelstangen, ganze oder geöffnete Bunde manuell oder automatisch einlagern sowie zwischen verschiedenen Lagerbereichen umlagern – je nachdem, welcher Prozess insgesamt am effizientesten ist. Das spart auf lange Sicht erheblich Zeit und Kosten ein.

Auch die Sägetechnik – oftmals die erste Bearbeitungsstation nach dem Auslagern – ist immer häufiger mannlos organisiert. Sägemaschinen können mit Manipulatoren und Fördertechnik nahtlos an das Rohwarenlager angeschlossen und darüber mit den benötigten Materialien versorgt werden. Der Sägevorgang selbst läuft bei entsprechender Ausstattung der Maschine ebenfalls autonom ab. So entstehen hoch integrierte Systeme, die nahtlos in einen durchgängigen Materialfluss eingebunden sind.

Vollautomatisch zum fertigen Teil

Ein führender Anbieter von Industrie-4.0-Lösungen für die Metallverarbeitung ist Kasto Maschinenbau. Das Unternehmen in Achern realisiert für seine Kunden kombinierte Lager-Säge-Roboter-Systeme, in denen vom Einlagern des Rohmaterials bis zur Kommissionierung der Abschnitte sämtliche Lager-, Handhabungs-, Säge-, Markier-, Palettier- und Bündelungsprozesse vollautomatisch ablaufen. Besonders wichtig ist dabei eine reibungslose Kommunikation: Alle beteiligten Komponenten müssen dieselbe Sprache sprechen. Möglich wird dies über durchgängige Steuerungssysteme und passende Schnittstellen. Kasto bietet etwa mit Kastologic ein modulares Warehouse Management System (WMS), das speziell auf die Anforderungen in der Langgut- und Blechlagerung abgestimmt ist. Die Software optimiert die Prozesse im und um das Lager und macht die Intralogistik damit schneller, zuverlässiger und leistungsfähiger.

Zum Beispiel gestaltet sie die Fahrwege von Regalbediengeräten effizienter, indem sie Leerfahrten vermeidet und häufiger benötigte Artikel näher an Ein- und Auslagerstationen platziert als solche, die seltener nachgefragt werden. Die Verwaltung von Aufträgen, Chargen, Restteilen und Anschnitten, eine permanente Inventur sowie die Möglichkeit, flexibel verschiedene In-Out-Strategien und Kommissionierprinzipien anzuwenden, sind weitere hilfreiche Funktionen von Kastologic. Die umfangreichen Statistik- und Analysetools überwachen sowohl die Auslastung des Gesamtsystems als auch die einzelner Komponenten. Somit lässt sich das Potential der Intralogistik voll ausschöpfen. Überflüssige Fahrwege oder unnötige Wartezeiten werden vermieden, mögliche Veränderungen können vorab simuliert und ohne Risiko ausprobiert werden.

Passende Schnittstelle für jedes System

Über maßgeschneiderte Schnittstellen lassen sich das WMS, aber auch einzelne Maschinensteuerungen von Kasto mühelos an ein übergeordnetes Host-System im Unternehmen anbinden – von SAP über Infor oder Microsoft Dynamics bis hin zu kundenspezifischen Software-Lösungen. Die so entstehende einheitliche Kommunikationsstruktur erhöht die Transparenz und Effizienz erheblich. Aufträge lassen sich bequem und benutzerfreundlich steuern, und die in den Lagern und Sägemaschinen erhobenen und erfassten Daten können übergreifend genutzt und analysiert werden.

Dies ermöglicht beispielsweise eine durchgängige Rückverfolgung bestimmter Waren und Werkstücke, eine gleichmäßige Auslastung des Maschinenparks mit kurzen Nebenzeiten, eine bessere Qualitätskontrolle oder eine bessere Planung von Wartungsmaßnahmen. Auch Reststücklängen und Lagerbestände lassen sich mit den entsprechenden Informationen nachhaltig optimieren – das verringert die Fertigungskosten deutlich.

Auch manuell bediente Lager lassen sich mithilfe von Kastologic verwalten. Dafür hat der Maschinenbauer die App Kastologic mobile entwickelt: Die Anwendung ist für mobile Endgeräte geeignet und ermöglicht dem Benutzer, sämtliche Vorgänge wie Ein- und Umlagerungen, Kommissionierungen, Versand- und Bestandsinformationen per Smartphone oder Tablet an das WMS zu übermitteln. Besonders leicht ist dies mit einem von Kasto erhältlichen Handheld-Gerät, das neben einem gut lesbaren Display und einem robusten Gehäuse auch über einen integrierten Barcode-Scanner verfügt. Der Mitarbeiter erfasst einfach die benötigten Informationen für die jeweilige Auftragsposition mit seinem Gerät, das diese drahtlos an das Management-System überträgt. Transparenz und Nachverfolgbarkeit sind damit genauso hoch wie in automatischen softwaregesteuerten Lagern. Auch ein sogenanntes „Pick-by-Crane“-System lässt sich mit Kastologic mobile mühelos umsetzen: Dabei steuert der Anwender mit der App einen angebundenen Hallenkran, der die Fahrbewegung mithilfe der entsprechenden Koordinaten selbstständig erledigt. Das System ist mit der Wiegeeinrichtung des Krans gekoppelt, das entsprechende Gewicht wird auf Knopfdruck übernommen.

Energie sparsam und intelligent nutzen

Ein großer Teil der Betriebskosten von Automatiklagern entfällt auf den Energieverbrauch. Doch auch hier bietet Industrie 4.0 erhebliches Optimierungspotenzial: Die Spezialisten aus Achern haben mit Kastoenergysave ein innovatives Konzept zur Energierückspeisung und -speicherung entwickelt. Überschüssige Lage- oder Bewegungsenergie lässt sich damit in elektrischen Strom umwandeln, in Doppelschichtkondensatoren zwischenspeichern und flexibel nach Bedarf nutzen. Eine intelligente Regelung lädt und entlädt den Energiespeicher abhängig vom gerade laufenden Prozess. Die Energie bleibt bis zur Wiederverwendung im System. Durch einen nahezu konstanten Leistungsbezug aus dem Stromnetz kann die Netzperipherie im Nennlastbetrieb arbeiten. Anwender können so die Anschlussleistung des Regalbediengerätes zusätzlich um mehr als 50 % reduzieren. Auch werden durch den Energiespeicher Lastspitzen vermieden, was weitere Kosten einspart.

Weniger Verschnitt, längere Standzeiten

Neben der Energie- spielt auch die Materialeffizienz beim Sägen eine wichtige Rolle. Hier stehen Anwender vor der Herausforderung, das verwendete Material bestmöglich zu nutzen und Verschnitt zu vermeiden. Kasto greift dafür mit seiner Software Kastooptisaw ebenfalls auf die Möglichkeiten der Digitalisierung zurück: Das System sorgt unter Berücksichtigung verschiedener Maschinenparameter für die ideale Zuordnung des eingelagerten Langguts zu den jeweiligen Sägeaufträgen. Oft lagern Betreiber aufgrund zurückliegender Aufträge ein und desselben Materials unterschiedlich lange Stäbe mit verschiedenen Gehrungswinkeln. Sie können dank Kastooptisaw mit möglichst geringem Verschnitt verbraucht werden.

Eine weitere smarte Neuerung für die Sägetechnik ist Kastorespond: Dieses System „erfühlt“ mittels intelligenter Sensorik die Beschaffenheit des zu sägenden Materials und passt die Schnittparameter entsprechend an. Das bietet besonders beim Sägen von Profilen, inhomogenen Materialien oder Abweichungen bei der Festigkeit des Werkstücks deutliche Vorteile. Anwender können damit die Standzeiten und die Ausnutzung ihrer Werkzeuge optimieren.

Effizienter Sägen mit Roboter-Anbindung

Mit der Roboter-Anbindung Kastosort hat der Sägenspezialist zudem eine Lösung im Portfolio, mit der sich dem Sägevorgang vor- und nachgelagerte Fertigungsprozesse automatisieren und gemeinsam in einen einheitlich gesteuerten Materialfluss integrieren lassen. Industrieroboter können die Sägeabschnitte selbstständig entnehmen und zahlreiche weitere Aufgaben übernehmen – vom Entgraten und Anfasen übers Zentrieren und Gewindeschneiden, Markieren und Bedrucken bis hin zum Wiegen, Sortieren, packdichteoptimierten Abstapeln und Kommissionieren.

Kastosort beeindruckt dabei durch seine Intelligenz: Die Steuerung wählt beispielsweise je nach Material, Form, Gewicht oder sonstiger Beschaffenheit der Werkstücke den passenden Greifer, den am besten geeigneten Ladungsträger und das optimale Stapelmuster. Kasto integriert die Robotersteuerung je nach Bedarf des Kunden in die Sägesteuerung, das WMS Kastologic oder in ein bestehendes ERP-System. Der Anwender kann damit auch diesen Arbeitsschritt über eine zentrale Schnittstelle steuern und überwachen und profitiert von einer optimal abgestimmten Prozesskette.

Clevere Intralogistik trägt zur Effizienz der Prozesse bei

Für den Transport von Materialien und Werkstücken über die Lager- und Sägetechnik hinaus bieten die Badener ebenfalls digitale und vernetzte Lösungen. Das Unternehmen hat zum Beispiel das intelligente Tourenverteilsystem Kastorail entwickelt, das Kommissionierbunde effizient und ergonomisch für den Versand bereitstellt. Eine weitere Möglichkeit, um zum Beispiel manuelle Palettenlager smart zu automatisieren, ist der Einsatz eines fahrerlosen Transportsystems (FTS). Die autonomen Fahrzeuge können etwa per Roboter auf Paletten gestapelte Abschnitte aus dem Arbeitsbereich der Säge abholen und zwischenlagern oder direkt in den Versand transportieren. Dabei kann auch die Steuerung des FTS mit einer eigenen Schnittstelle in Kastologic integriert werden, um einen einheitlich verwalteten Materialfluss zu erzielen. Rolltore, die sich durch Aktivierung von Lichtschranken öffnen oder schließen, erlauben den Flurförderzeugen den Zutritt zur Sägemaschine und schützen gleichzeitig die Mitarbeiter vor Verletzungen.

Kastoapp: Maschinen immer im Blick

Mit der Kastoapp haben die Acherner eine Anwendung auf den Markt gebracht, mit deren Hilfe sich die Sägemaschinen auf mobilen Endgeräten übersichtlich visualisieren lassen. Sie bietet eine Statusübersicht aller im Netzwerk vorhandenen Maschinen des Herstellers, die mit den Steuerungssystemen SmartControl, AdvancedControl, ProControl oder ExpertControl ausgestattet sind. Der Name und Zustand jeder Säge sowie die Maschinennummer und der Maschinentyp sind dabei auf einen Blick ersichtlich. Läuft eine Säge im Automatikbetrieb, so kann die Kastoapp zudem auf die in der jeweiligen Maschinensteuerung hinterlegten Informationen zugreifen. Kommt es zu einem Fehler im Betriebsablauf, visualisiert die App die anstehende Fehlermeldung, und der Anwender kann schnell reagieren.

Fernwartung mit Augmented Reality

Noch einen Schritt weiter geht das Assistenzsystem VisualAssistance: Es nutzt Augmented Reality, um die Fernwartung von Maschinen und Anlagen zu vereinfachen. Herzstück ist eine interaktive App für Tablets, Smartphones oder Smart Glasses. Kunden können sich damit per Video- und Audio-Stream mit den Service-Mitarbeitern verbinden. Anwender und Techniker teilen in Echtzeit das gleiche Blickfeld. Das hilft, eventuelle Störungen schnell zu identifizieren. Die Service-Techniker sind virtuell mit vor Ort und leiten die Mitarbeiter an.

Intelligente Lösungen mit praktischem Kundennutzen

Künftig will Kasto sein Portfolio in Richtung Industrie 4.0 ausbauen. Das Erfassen und die Analyse anfallender Prozessdaten bietet dabei ein besonders großes Potenzial – etwa für vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen. Bei jeder Neu- oder Weiterentwicklung steht der praktische Nutzen für den Anwender im Mittelpunkt. Da sich die intelligente Fabrik permanent selbst überwacht und optimiert, ist auch die Qualität der gefertigten Teile gleichbleibend hoch, Bedienfehler sind quasi ausgeschlossen. Das sorgt wiederum für zufriedene Kunden.

