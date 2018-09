Werkzeug schärfen mit Industrie 4.0

Anzeige

Im Fokus bei Vollmer (Halle 5, Stand C35) steht unter anderem ein IoT-Konzept: Im Sinne einer Bottom-Up-Strategie zeigen die Biberacher seine Lösungen, die den Datenaustausch zwischen Schärfmaschinen und unterschiedlichen Industrie-4.0-Plattformen ermöglichen. Hierfür hat Vollmer das IoT-Gateway entwickelt, um Daten zu visualisieren und zu verarbeiten.

Die Schleifmaschine VGrind 360 bearbeitet Hartmetallwerkzeuge in einer Aufspannung, die Maschine gibt es in zwei Varianten: entweder mit zwei vertikal angeordneten Spindeln für Schleifscheibenpakete oder mit einer Schleifscheibenspindel plus einer Hochfrequenzspindel mit einem automatischen Werkzeugwechsler. Die HF-Spindel ermöglicht das Einschleifen spezieller Taschensitze für PKD-Platten. Optional erhältlich ist eine Aufrauh-Einheit für das automatische Öffnen des Schleifbelags. Dadurch lassen sich Schleifrückstände auf der diamantbestückten Schleifscheibe entfernen, um die Schärfe der Scheibe länger zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt die Werkzeugschleifmaschine über die Möglichkeit, nicht nur Schleifscheibensätze automatisch zu wechseln, sondern auch deren Kühlmitteldüsen. Die Variante VGrind 360E ist auf Servicebetriebe und kleinere Werkzeughersteller abgestimmt.

