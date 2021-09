Spart Zeit, Aufwand und Kosten

Stirnradgetriebes Mit dem Getriebemoton DuoDrive integriert Nord Drivesystems einen Synchronmotor der Klasse IE5+ vollständig in das Gehäuse eines einstufigen. Der Motor im hygienischen Washdown-Design erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % und senkt den Energieverbrauch deutlich.

» Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing, Nord Drivesystems Gruppe, Bargteheide

Neue Maßstäbe hinsichtlich der Energieeffizienz setzt bereits der Synchronmotor der Generation IE5+ von Nord Drivesystems. Nun senkt das kompakte DuoDrive-System mit der vollständigen Integration des Motors in das Gehäuse eines einstufigen Stirnradgetriebes noch einmal deutlicher den Energieverbrauch als das bewährte LogiDrive-Konzept – einer Kombination aus IE5+ und Nordbloc.1– Kegelradgetriebe.

Dabei sind der kompakte Bauraum, die hohe Leistungsdichte und die sehr geringen Geräuschemissionen nur einige positive Eigenschaften der Neuerung, von der beispielsweise Intralogistikanwender profitieren. Hinzu kommen der hohe Systemwirkungsgrad und die Variantenreduktion bei gleichzeitig glatter, unbelüfteter und kompakter Bauweise. Da viele Verschleißteile entfallen, sinkt auch der Wartungsaufwand für die Antriebskomponenten. Überdies lässt sich die Komplettlösung einfach per Plug-and-play in Betrieb nehmen. Im Vergleich zu bisherigen Antriebssystemen senkt dies die Total Cost of Ownership (TCO) erheblich.

Das Konzept der vollständigen Integration eines Motors in das Getriebegehäuse ist komplett neu und wurde von Nord zum Patent angemeldet. DuoDrive bietet mit bis zu 92 % einen der höchsten Wirkungsgrade einer Getriebemotorkombination dieser Leistungsklasse am Markt und erreicht auch im Teillastbetrieb eine sehr hohe Systemeffizienz.

Kompakt und leistungsstark

Da Motor und Getriebe in einem Gehäuse kombiniert sind, ist das System besonders leicht und kompakt. Durch seine schmale Bauweise bietet DuoDrive ein geringes Gassenmaß in Fördertechnikinstallationen. Vorteilhaft ist auch, dass zahlreiche Verschleißteile wie Wellendichtringe entfallen, was Wartungsaufwand und Reibungsverluste deutlich reduziert. Durch das minimierte Ölvolumen sind auch die Plantschverluste geringer. Die DuoDrive-Konstruktion kann ohne jegliche Änderungen und mit dem gleichen Ölvolumen in verschiedenen Einbaulagen montiert werden. Dadurch sinkt die Variantenzahl in Intralogistikprojekten. Da die Leistung des Getriebemotors ohne Änderung der äußeren Abmessungen im gleichen Design skaliert werden kann, ist bei Leistungsanpassungen keine Änderung des Anlagenlayouts erforderlich. Das spart Zeit, Aufwand und Kosten.

Weniger Varianten, weniger Kosten

Der Getriebemotor ermöglicht auch eine gezielte Variantenreduzierung durch das konstante Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich. So können administrative Aufwände minimiert und Herstel- lungs-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse schlanker gestaltet werden. Das System wird unter Ausnutzung der hohen Überlastfähigkeit der Motoren und des großen Verstellbereichs der Flachgetriebe kundenindividuell zugeschnitten und gezielt auf das jeweilige Lastkollektiv der Anlage ausgelegt.

DuoDrive ist modular im Baukastensystem mit allen Getrieben und der Antriebselektronik von Nord Drivesystems kombinierbar. So entstehen Systemlösungen für die Intralogistik aus einer Hand, bei denen alle Teile nahtlos aufeinander abgestimmt sind. Durch seine Bauweise und den Betrieb am Frequenzumrichter lässt sich das DuoDrive mit der gleichen Motorvariante weltweit universell einsetzen.

Die besonders energieeffizienten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren im DuoDrive zeichnen sich durch deutlich geringere Verluste als die IE4-Baureihe aus. Der IE5+ Motor erreicht seinen hohen Wirkungsgrad über einen breiten Drehmomentbereich und ist damit optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich ausgelegt.

Portfolio erweitert Die erste verfügbare DuoDrive-Baugröße deckt Getriebeübersetzungen von i=3,24 bis i=16,2 ab und ist für den Abtriebsdrehmomentbereich bis 80 Nm und Drehzahlen bis 1.000 min-1 ausgelegt. Die 71er-Baugröße der IE5+ Motoren für den Leistungsbereich von 0,35 bis 1,1 kW mit einem Dauerdrehmoment von 1,6 bis

4,8 Nm ist bereits seit 2020 auf dem Markt. Jetzt erweitert die Baugröße 90 mit einem Dauerdrehmoment von bis zu 18,2 Nm beziehugnsweise einem Leistungsbereich von bis

zu 4,0 kW das hocheffiziente Synchronmotoren-Portfolio von Nord Drivesystems.

